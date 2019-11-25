Гомес в тесном платье, Клум в мини из перьев и другие звезды на вручении American Music Awards
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Фото: EAST NEWS
В Лос-Анджелесе прошло вручение музыкальных премий American Music Awards. На красной дорожке появились как завсегдатаи подобных мероприятий, так и новички. Артисты позировали в ярких и изысканных образах.
27-летняя Селена Гомес прибыла на вручение American Musiс Awards в платье от Versace и туфлях в тон наряду. Яркое мини-платье привлекло внимание к певице, но наряд, туго сидевший на миниатюрной фигуре артистки, подчеркнул все ее небольшие изъяны.
Фото: EAST NEWS
Рекордсмен нынешней церемонии American Music Awars — 29-летняя Тейлор Свифт за вечер сменила несколько нарядов. На фотосете она позировала в сверкающем платье темно-зеленого цвета с высоким разрезом от Julien Macdonald и в сапогах-чулках, а на сцене выступала в провокационном наряде — расшитом сверкающем боди и «золотых» сапогах.
Ксатати, Тейлор побила рекорд Майкла Джексона, успевшего получить 24 награды American Music Awards. У Свифт их теперь 29.
Хайди Клум для выхода на красную дорожку церемонии выбрала мини-платье со сверкающим лифом и отделкой перьями. Туфли 46-летней супермодели перекликались с верхней частью наряда, а завершил образ небольшой черный клатч.
Фото: EAST NEWS
Ведущая церемонии — 34-летняя певица Сиара — за ночь сменила несколько костюмов. Перед началом вручения статуэток она позировала в костюме Balmain, а на сцене появилась уже в костюме с шортами и расшитой рубашкой, на ногах артистки были ботинки.
38-летняя Кристина Агилера для участия в церемонии выбрала светлые наряды: закрытое и расшитое жемчужинами платье с капюшоном и накладными плечами, а для выступления на сцене — объемное платье асимметричного кроя с черным элементом и высокие лакированные сапоги.
31-летняя певица и актриса Лиззо появилась на публике в экстравагантном образе. Артистка с пышными формами позировала на красной дорожке в мини-платье персикового цвета. В руках она держала микро-сумочку от Valentino. В продаже аксессуар, который попробует повторить успех сумочек от Jacquemus, пока не появился.
На сцену Лиззо, оставшаяся без наград, поднялась в объемном платье лилового цвета с разрезом до бедра.
38-летняя актриса Дженна Деван, которая вскоре станет мамой, позировала фотографам в лаконичном длинном платье нежно-розового цвета. Из украшений актриса выбрала крупные серьги в тон наряда.
Фото: Getty Images
Победители American Musiс Awards — 2019:
- Исполнитель года — Тейлор Свифт
- Открытие года — Билли Айлиш
- Коллаборация года — Шон Мендес и Камилла Кабелло — Señorita
- Лучшее музыкальное видео — Тейлор Свифт You Need to Calm Down
- Лучший исполнитель — Халид
- Лучшая исполнительница — Тейлор Свифт
- Лучшая группа Pop/Rock — BTS
- Лучший альбом — Тейлор Свифт Lover
- Лучшая песня Pop/Rock — Хэлси Without Me
- Лучший альбом Rap/Hip-Hop — Пост Малоун Hollywood's Bleeding
Фото: East News, Getty Images
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