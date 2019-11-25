Гомес в тесном платье, Клум в мини из перьев и другие звезды на вручении American Music Awards

В Лос-Анджелесе прошло вручение музыкальных премий American Music Awards. На красной дорожке появились как завсегдатаи подобных мероприятий, так и новички. Артисты позировали в ярких и изысканных образах.

27-летняя Селена Гомес прибыла на вручение American Musiс Awards в платье от Versace и туфлях в тон наряду. Яркое мини-платье привлекло внимание к певице, но наряд, туго сидевший на миниатюрной фигуре артистки, подчеркнул все ее небольшие изъяны.