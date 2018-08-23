Как изменились и как выглядят теперь Кроуфорд, Кэмпбелл, Шиффер и другие супермодели 90-х

Пару лет назад, накануне 50-летия Синди Кроуфорд выпустила книгу, в которой рассказала о своей карьере и о том, чему ее научил модельный бизнес. Супермодель по-прежнему выходит в свет, демонстрируя шикарную фигуру, публикует в Instagram свои фото в бикини и снимается в глянце. Недавно на замену Синди на модную сцену вышла ее дочь Кайя, от супруга и коллеги Рэнди Гербера, от которого у Кроуфорд также есть 19-летний сын Пресли.