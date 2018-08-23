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Как изменились и как выглядят теперь Кроуфорд, Кэмпбелл, Шиффер и другие супермодели 90-х

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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ясмин Ле Бон, Хелена Кристенсен, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Ева Герцигова,

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В 90-е они считались самыми красивыми женщинами планеты и самыми успешными моделями с приставкой «супер». Им завидовали, их обожали, ими восхищались. Одни из них по-прежнему выходят на подиум и снимаются для глянца, другие уже завершили модельную карьеру. Как они выглядят и чем занимаются сейчас?

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл по-прежнему снимается в откровенных фотосессиях, демонстрирует идеальную фигуру и сейчас, незамужняя и свободная, в свои 48 встречается с 35-летним рэпером Skepta.

Линда Евангелиста

Линде Евангелисте в мае исполнилось 53 года. Супермодель располнела и давно не выходит на подиумы и не снимается для глянца. У Линды подрастает одиннадцатилетний сын от миллиардера Франсуа-Анри Пино, сына Франсуа Пино, владельца модной империи, в которую входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Сейчас Франсуа-Анри Пино женат на актрисе Сальме Хайек, от которой у него есть десятилетняя дочь Валентина.

Ева Герцигова

В 2017 году стало известно, что Ева Герцигова выходит замуж за отца своих детей, итальянского бизнесмена Григорио Марсия после 15 лет отношений. У пары подрастает трое сыновей — 11-летний Джордж, семилетний Филип и пятилетний Эдвард Джеймс.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей — пятнадцатилетний сын Каспар, дочери — Клементина и Козима. Клаудия ведет успешную страницу в Instagram, у которой почти миллион подписчиков, и выпускает собственную линию косметики.

Синди Кроуфорд

Пару лет назад, накануне 50-летия Синди Кроуфорд выпустила книгу, в которой рассказала о своей карьере и о том, чему ее научил модельный бизнес. Супермодель по-прежнему выходит в свет, демонстрируя шикарную фигуру, публикует в Instagram свои фото в бикини и снимается в глянце. Недавно на замену Синди на модную сцену вышла ее дочь Кайя, от супруга и коллеги Рэнди Гербера, от которого у Кроуфорд также есть 19-летний сын Пресли.

Кристи Тарлингтон

Кристи Тарлингтон увлеклась самосовершенствованием — йогой (о занятиях которой она написала книгу), правильным питанием, естественным поддержанием себя в форме. Кристи замужем за актером и режиссером Эдвардом Бернсом, с которым растит 12-летнего сына Финна и 15-летнюю дочь Грейс .

Стефани Сеймур

В 1995 году Стефани Сеймур вышла замуж за девелопера недвижимости, издателя и коллекционера современного искусства Питера Бранта. У пары родились два сына, Питер и Гарри, а также дочь Лили.

Хелена Кристенсен

У Хелены Кристенсен подрастает 18-летний сын Мингус от актера Нормана Ридуса, с которым она встречалась пять лет, но в итоге разошлась. Хелена владеет антикварным магазином на Манхеттене, выпускает собственную линию одежды и работает фотографом.

Эль Макферсон

В прошлом году Эль Макферсон развелась со вторым мужем, бизнесменом Джеффри Соффером. От бывшего гражданского супруга, французского бизнесмена, также встречавшегося с актрисой Умой Турман, Арпада Буссона, у модели есть два сына — десятилетний Арпад и пятнадцатилетний Аурелиус. Эль выпускает продукты здорового питания для поддержания молодости и красоты и линию купальников и нижнего белья.

Кейт Мосс

Кейт Мосс продолжает жечь, как и в лихие 90-е. Кейт встречалась с Джонни Деппом, скандальным музыкантом Питом Доэрти, в 2011 году развелась с гитаристом инди-рок группы The Kills Джейми Хинсом, сейчас помолвлена с фотографом и тусовщиком Николаем фон Бисмарком, который младше ее на 13 лет. Кейт растит шестнадцатилетнюю дочь от издателя Джефферсона Хэка и в свои 44 работает моделью.

Фото: getty, globallookpress, instagram, eastnews

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