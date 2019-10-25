Детская влюбленность и крепкий брак длиною в жизнь: история любви Екатерины и Александра Стриженовых
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Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Как и герои знаменитой пьесы Шекспира Ромео и Джульетта, Екатерина и Александр познакомились в очень юном возрасте — обоим было всего по четырнадцать лет, когда они начали вместе сниматься в фильме «Лидер» режиссера Бориса Дурова. Съемки проходи в Сочи: лето, солнце, море, романтика, первая влюбленность... Правда, позднее Александр рассказал, уже тогда у них началось чуть ли не совместное ведение хозяйства: ребята объединили суточные и вместе решали, что покупать.
Фото: kino-teatr.ru
Они поженились, как только обоим исполнилось по восемнадцать лет. Вскоре у них родилась дочь Анастасия, а еще спустя двенадцать лет на свет появилась вторая дочь Александра.
Фото: Global Look Press / Alexei Rodin
«Если бы я не вышла замуж за Сашку сразу, как только мне исполнилось 18 лет, то потом, может быть, вообще бы за него не вышла. Начала бы, как мои подруги, размышлять: вот это в нем хорошо, а это плохо. Если женщина выбирает не сердцем, а начинает думать – беда! Когда мы с Сашей встретились, еще неизвестно было, что из каждого из нас получится», – признавалась спустя много лет в интервью «7Дням» Екатерина Стриженова.
Фото: Starface
Несколько лет они — как образцово-показательная пара — вместе вели программу «Доброе утро» на Первом канале. Впрочем, чаще всего они работают по отдельности и предпочитают не смешивать личную жизнь и карьеру. Александр почти не снимает Екатерину в своих фильмах, а она... не обижается. Зато все семейные праздники, выходные и отпуска они проводят вместе, а в каждую годовщину свадьбы стараются посещать новую страну. Кстати, и на красных дорожках и различных светских мероприятиях они неизменно появляются вдвоем или с дочерьми.
Фото: Instagram
Екатерина не скрывает, что их брак не идеален: случают и конфликты, бывает недопонимания, наступают кризисы... Секрет долгого и крепкого брака состоит, по ее мнению, в том, чтобы пытаться сохранить его даже в самые трудные моменты, а не «раскачивать лодку», не подливать масла в огонь. Стриженова заявила, что выходила замуж один раз и на всю жизнь, а с такой установкой любые сложности браку не страшны. Александр тем временем признается, что их семья во многом держится на мудрости супруги, но и верит в то, что Екатерина — его судьба и любовь всей жизни. «Многие всю жизнь ищут свои половинки, ошибаются, идут дальше. А мы сразу нашли друг друга. Мы счастливчики!», — уверяет он.
Фото: Instagram
В прошлом году Екатерина и Александр Стриженовы впервые стали бабушкой и дедушкой. Внука Петра им родила старшая дочь Анастасия, которая в 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко и сейчас с семьей живет в Нью-Йорке. «Целый год исполнился нашему большому семейному счастью, которое зовут Петя Петрович! Будь умным, как Папа, добрым, как мама, целеустремленным, как крестная и талантливым, как дедушка! Это лишь малая часть людей, которые тебя любят просто за то, что ты есть», — написала Екатерина Стриженова в своем блоге в начале апреля, в очередной раз продемонстрировав нежное отношение к мужу.
Больше фотографий семьи Стриженовых — в нашей фотогалерее.
Фото: instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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