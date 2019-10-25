Детская влюбленность и крепкий брак длиною в жизнь: история любви Екатерины и Александра Стриженовых

Екатерина не скрывает, что их брак не идеален: случают и конфликты, бывает недопонимания, наступают кризисы... Секрет долгого и крепкого брака состоит, по ее мнению, в том, чтобы пытаться сохранить его даже в самые трудные моменты, а не «раскачивать лодку», не подливать масла в огонь. Стриженова заявила, что выходила замуж один раз и на всю жизнь, а с такой установкой любые сложности браку не страшны. Александр тем временем признается, что их семья во многом держится на мудрости супруги, но и верит в то, что Екатерина — его судьба и любовь всей жизни. «Многие всю жизнь ищут свои половинки, ошибаются, идут дальше. А мы сразу нашли друг друга. Мы счастливчики!», — уверяет он.