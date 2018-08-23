Поклонники обсуждают фигуру располневшей Виктории Бони

«Так нравится новая фигура бони», «Вика, а вы беременна? Извините, может, неуместно спрашивать, но если да, все мы за вас порадуемся», «Доброго времени суток. Я думаю Виктория Вас можно поздравить с скорейшим пополнением в семье?!», «Бонь, чего то ты жирнеешь», — вопрошают подписчики.

Пока Виктория никак не комментирует предположения о возможной беременности.