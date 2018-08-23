Поклонники обсуждают фигуру располневшей Виктории Бони

Поклонники Виктории Бони подозревают, что скоро в ее семье случится пополнение. Виной тому — округлившиеся формы звезды. Первым «звоночком» стал видеоролик, в котором экс-звезда «Дома-2» пыталась скрыть живот и отеки. Вторым — фотографии, которые она опубликовала прошлой ночью.
«Так нравится новая фигура бони», «Вика, а вы беременна? Извините, может, неуместно спрашивать, но если да, все мы за вас порадуемся», «Доброго времени суток. Я думаю Виктория Вас можно поздравить с скорейшим пополнением в семье?!», «Бонь, чего то ты жирнеешь», — вопрошают подписчики.
Пока Виктория никак не комментирует предположения о возможной беременности.
Фото и видео: instagram