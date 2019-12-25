Нюша, Лобода, Кардашьян и другие звезды, которые дали своим детям необычные имена
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Нюша
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На днях певица Нюша впервые показала годовалую дочь и шокировала поклонников именем, которое выбрала для малышки. «Знакомьтесь, моя дочь Симба», — заявила звезда, глядя с обложки журнала с дочкой, которая сидит на шее у мамы. Имя девочки оказалось настолько неожиданным, что под публикацией издания Hello! в Instagram посыпались комментарии с удивлением и даже негодованием: «Совсем чиканулись с этими именами! Бедный ребенок», «Сына назовут Тимоном», «Хорошо хоть не Пумба», «Симба Игоревна. Да, тяжеловато девочке в школе будет», «Неужели правда Симба», «Это шутка, что ли?».
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Лобода тоже отличилась и назвала младшую дочь Тильдой — в честь фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, и родилась малышка. Старшую дочь звезды от экс-возлюбленного, танцора Андрея Царя тоже зовут довольно необычно — Евангелина.
Ким Кардашьян
Фото: Global Look Press / face to face
Ким Кардашьян и Карье Уэст назвали старшую дочь назвали Норт (Север). Многие поклонники и критики пары смеялись над их выбором имени для малышки, имя и фамилия которой в сочетании звучит как Северо-Запад (North West). Младшую дочь супруги назвали Чикаго — в честь американского города на берегах озера Мичиган в штате Иллинойс. Сын Ким и Канье носит гордое имя Сэйнт (Святой).
Виктория Лопырева
Фото: Getty
Виктория Лопырева дала сыну двойное имя Марк-Лионель. «То, что мы назовем сына Марком, было решено давно. Мне нравится, как звучит это имя, в нем есть твердость и определённость. Так звали и одного из прадедушек. А вот второе имя — через дефис — долго обсуждалось. Моя жизнь уже много лет связана с футболом, на церемонии открытия чемпионата в Москве я выходила на поле стадиона с мячом в руках и с ребенком под сердцем. Малыш родился в один день с Неймаром и Роналду, а мой любимый футболист — легендарный Лео Месси», — пояснила модель и ведущая в интервью Sport24.ru.
Меган Маркл
Фото: Global Look Press / face to face
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл назвали первенца весьма необычным именем Арчи Харрисон. «Пожалуй, никто из нас не был готов к такому выбору», - признался шеф-редактор журнала Majesty Джо Литтл. По словам Литтла, имя Арчи никак не связано с британской монархией, да и имя Харрисон никогда не встречалось в королевской семье.
Виктория Боня
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress
Виктория Боня, котору порой сравнивали с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, назвала свою дочь... Анджелиной.
Павел Баршак
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Актер Павел Баршак, запомнившийся зрителям участием в фильме «Подкидыш», стал многодетным отцом. Радостное событие случилось около двух недель назад — возлюбленная по имени Мария родила ему дочь, девочка стала его третьим ребенком. Родители дали наследнице необычное имя — Прасковья.
Саша Пивоварова
Фото: Getty
Модель Саша Пивоварова снова стала мамой и назвала необычное имя новорожденной дочери. «София Афина родилась 11/5/2019 и мы все влюблены в нее», — подписала она фото с малышкой в своем Instagram..
Таня Терешина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Экс-солистки Hi-Fi Татьяна Терешина недавно родила сына и показала первый документ малыша – свидетельство о рождении. О радостном событии певица рассказала в Instagram: «У нас в нашей стране, в столице , в нашей квартире жил незаконно человек, вот завтра ровно 5 месяцев как)). Как его зовут, вы можете вычитать, приблизив вторую фотку в карусели), заодно с полным именем обсудим и наши с мужем годы рождения 😅🙈 как вам наше двойное имя? )) тут не видно, оно через тире пишется))) И ВООБЩЕ)), КТО РАЗГЛЯДИТ ВТОРОЕ ИМЯ?». Долгожданного сына Татьяна и ее избранник, Олег Курбатов, назвали двойным именем Арсений-Остап.
Наталья Водянова
Фото: Getty
Наталья Водянова назвала дочь Невой (с ударением на первый слог) в честь русской реки Невы. «Мы решили назвать ее в честь реки. Ну а какая еще река? Ока, что ли?», — цитирует супермодель издание Esquire.
Ольга Шелест
Фото: Global Look Press / Natalia Shakhanova
Популярная телеведущая Ольга Шелест назвала долгожданных дочерей Айрис и Музой.
Сергей Жуков
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фронтмен группы «Руки Вверх!» и его супруга Регина Бурд растят дочь Нику, сыновей Мирона и Энджела (Ангел).
Гвен Стефани
Фото: Eastnews
У Гвен Стефани и ее экс-супруга Гэвин Россдэйла трое сыновей. Первенца музыканты назвали Кингстоном — как столицу Ямайки. Среднего сына зовут Зума — в честь пляжа в Малибу, а имя для младшего Аполло придумал Гэвин. Е
Гвинет Пэлтроу
Фото: Global Look Press / PLANET PHOTOS
Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин назвали дочь Эппл (Яблоко). Когда актриса была беременна в первый раз, ее отчаянно тянуло на яблоки. Так что нет ничего удивительного в том, что девочка, вскоре появившаяся на свет, получила такое имя. На шоу Опры Уинфри Гвинет свой выбор объяснила просто: «Это слово звучало мило и вызывало у меня такие приятные ассоциации!» Мы считаем, что, когда девочка подрастет, ее обязательно должны сделать лицом известной «яблочной» компании, которая выпускает телефоны и компьютеры. Сыну экс-супруги решили дать библейское имя — Мозес, или Моисей.
Владимир Кристовский
Фото: Global Look Press / Natalia Shakhanova
У солиста популярной группы Uma2rmaH Владимира Кристовского — Ясмин, Станислава, Мия и Ума.
Эмин Агаларов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова тоже придумали для дочери необычное имя. Девочку назвали Афиной в честь древнегреческой богини мудрости.
Елена Исинбаева
Фото: Eastnews
Самая титулованная российская спортсменка Елена Исинбаева назвала необычное имя сына спустя несколько месяцев после его рождения — мальчика зовут Добрыня.
Бенедиккт Камбербэтч
Фото: Global Look Press / Dave Starbuck
Знаменитый актер Бенедикт Камбербэтч и его жена Софи Хантер решили назвать ребенка Хэл. Так Шекспир в своих произведениях называет молодого Генриха V. Также принц Хэл персонаж, которого играет Том Хиддлстон, хороший друг Камбербэтча. Они оба снялись в историческом сериале BBC о английском короле.
Валерия Гай Германика
Фото: Starface
Октавия и Северина — так зовут дочерей известного режиссера Валерии Гай Германики. Звезда всегда отличалась оригинальностью во всем — в одежде, взглядах, творчестве. Разумеется, ее дети не могли бы никогда получить такие имена, как Маша или Света (не в обиду будет всем, кого так зовут). Все обычное — не для Германики. Первую дочь она планировала назвать Матильдой, но когда увидела ее в первый раз, сразу поняла, что она именно Октавия. Младшую дочку, которая появилась на свет весной этого года, режиссер назвала Севериной.
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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