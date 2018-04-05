Елена Исинбаева назвала необычное имя сына и пожаловалась на трудности материнства

Самая титулованная российская спортсменка Елена Исинбаева едва справляется с материнскими хлопотами — полтора месяца назад она родила второго ребенка. На днях Елена в своем Instagram наконец назвала необычное имя сына — Добрыня — и призналась, что ей нелегко с графиком и режимом.

«Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается», — заявила Исинбаева.