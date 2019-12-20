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Звезда фильма «Подкидыш» Павел Баршак стал многодетным отцом и дал дочери необычное имя

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Баршак

Фото: Instagram Павла Баршака

У 38-летнего актера Павла Баршака родилась долгожданная дочка.

Актер Павел Баршак, запомнившийся зрителям участием в фильме «Подкидыш», стал многодетным отцом. Радостное событие случилось около двух недель назад — возлюбленная по имени Мария родила ему дочь, девочка стала его третьим ребенком.

«Это самое большое счастье. Боготворю тебя за доченьку, любимая», — поблагодарил Павел маму малышки.

Фото: Instagram Павла Баршака

Вес малышки составил 3150 граммов, рост — 53 сантиметров. Родители дали наследнице необычное имя — Прасковья.

У актера уже есть два сына, родившихся в предыдущих браках. Первой женой актера была Анна Политковская, она родила ему сына Федора. Второй супругой стала дизайнер Евгения, родившегося в этом союзе сына назвали Фомой.

Фото и видео: instagram

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