Звезда фильма «Подкидыш» Павел Баршак стал многодетным отцом и дал дочери необычное имя
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Фото: Instagram Павла Баршака
Актер Павел Баршак, запомнившийся зрителям участием в фильме «Подкидыш», стал многодетным отцом. Радостное событие случилось около двух недель назад — возлюбленная по имени Мария родила ему дочь, девочка стала его третьим ребенком.
«Это самое большое счастье. Боготворю тебя за доченьку, любимая», — поблагодарил Павел маму малышки.
Фото: Instagram Павла Баршака
Вес малышки составил 3150 граммов, рост — 53 сантиметров. Родители дали наследнице необычное имя — Прасковья.
У актера уже есть два сына, родившихся в предыдущих браках. Первой женой актера была Анна Политковская, она родила ему сына Федора. Второй супругой стала дизайнер Евгения, родившегося в этом союзе сына назвали Фомой.
Фото и видео: instagram
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