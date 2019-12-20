Звезда фильма «Подкидыш» Павел Баршак стал многодетным отцом и дал дочери необычное имя

Вес малышки составил 3150 граммов, рост — 53 сантиметров. Родители дали наследнице необычное имя — Прасковья.

У актера уже есть два сына, родившихся в предыдущих браках. Первой женой актера была Анна Политковская, она родила ему сына Федора. Второй супругой стала дизайнер Евгения, родившегося в этом союзе сына назвали Фомой.