Знаменитый актер Бенедикт Камбербэтч снова стал отцом. Его жена Софи Хантер подарила ему сына еще в начале марта, но стало известно об этом только сейчас. Как сообщает Daily Mail, родители выбрали для малыша необычное имя.

40-летний Камбербэтч и 39-летняя Хантер решили назвать ребенка Хэл. Так Шекспир в своих произведениях называет молодого Генриха V. Также принц Хэл персонаж, которого играет Том Хиддлстон, хороший друг Камбербэтча. Они оба снялись в историческом сериале BBC о английском короле.

Мальчик родился 3 марта, он и мама чувствуют себя хорошо. Напомним, Софи и Бенедикт поженились в начале 2015 года, а летом родился их первенец, Кристофер Карлтон Камбербэтч, названный в честь персонажа отца. Мальчику еще нет двух лет, а он уже стал старшим братом. Камбербэтч часто говорил, что хочет большую семью.

Фото: globallookpress.com