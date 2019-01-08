Эмин Агаларов и Алена Гаврилова придумали для дочери необычное имя

Почти месяц назад Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями. Пара предпочитает держать в тайне детали своей дизни, однако имя малышки им не удалось скрыть.

Источник из близкого окружения пары сообщил изданию SUPER, что новорожденной дали имя «Афина», в честь древнегреческой «богини мудрости».