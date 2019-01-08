Эмин Агаларов и Алена Гаврилова придумали для дочери необычное имя

Почти месяц назад Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями. Пара предпочитает держать в тайне детали своей дизни, однако имя малышки им не удалось скрыть.
Источник из близкого окружения пары сообщил изданию SUPER, что новорожденной дали имя «Афина», в честь древнегреческой «богини мудрости».
Вероятнее всего, необычное имя придумала мама малышки, так как другие дети Эмина носят вполне стандартные для его культуры имена — Али, Микаил и Амина.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram