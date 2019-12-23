Нюша впервые показала дочь: поклонников певицы шокировало имя девочки

Имя девочки оказалось настолько неожиданным, что под публикацией издания Hello! в Instagram посыпались комментарии с удивлением и даже негодованием.

«Совсем чиканулись с этими именами! Бедный ребенок», «Сына назовут Тимоном», «Хорошо хоть не Пумба», «Симба Игоревна. Да, тяжеловато девочке в школе будет», «Мне кажется, она всех отечественных "звездей" переплюнула...», «Мама Нюша, а дочка Симба…», — последовала лавина комментариев.

«Неужели правда Симба», «Это шутка, что ли?», — некоторые из подписчиков не поверили, что Нюша назвала реальное имя дочки.

В потоке комментариев с удивлениями под обложкой лишь некоторые отметили, что Симба очень похожа на отца Игоря Сивова: «Лапочка, на пару как две капли похожа, но вот имя — это просто…».

А как вам имя дочери Нюши? Понравилось?