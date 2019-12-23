Нюша впервые показала дочь: поклонников певицы шокировало имя девочки
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Певица Нюша впервые стала мамой в ноябре 2018-го. Артистка с супругом Игорем Сивовым весь год скрывали лицо малышки от общественности, публикуя милые домашние фото и видео, в которых девочку видно только со спины.
И теперь, накануне Нового года, Нюша решилась познакомить мир со своей малышкой. Кроме того, певица назвала имя дочери, и оно оказалось весьма необычным. Ранее поклонники артистки догадывались, что Нюша назвала дочь коротким именем, и даже была информация, что оно начинается на букву «С». Во многом эти сведения оказались правдивыми.
«Знакомьтесь, моя дочь Симба», — говорит Нюша, глядя с обложки с дочкой, которая сидит на шее у мамы.
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Большая премьера на страницах нового номера HELLO! ✨ ⠀ Нюша, впервые ставшая мамой в ноябре 2018-го, в течение года скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя. Представить маленькую Симбу миру певица и ее муж, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов доверили HELLO! ⠀ Семья приняла участие в яркой съемке для последнего в уходящем году номера издания, который выйдет завтра, 23 декабря. Не пропустите! @hello__ru #hello_ru #hello_russia #Нюша ⠀ Интервью: Люба Егорова @darndreamer Фото: Алена Никифорова @sunny_blossom Стиль: Дарья Турова @darieturova Продюсер: Ольга Закатова @olga__zakatova Мейк-ап и прически: Елена Синяк @elena_sinyak Ассистент фотографа: Дмитрий Тарасов Ассистент стилиста: Анна Усик Ассистент продюсера: Виктория Захарочкина @sama__dobrota Благодарим LID'S EVENTHOUSE @lidseventhouse, BEST DECOR PLACE @bestdecorplace и ресторан Иностранцы за помощь в организации съемки
Имя девочки оказалось настолько неожиданным, что под публикацией издания Hello! в Instagram посыпались комментарии с удивлением и даже негодованием.
«Совсем чиканулись с этими именами! Бедный ребенок», «Сына назовут Тимоном», «Хорошо хоть не Пумба», «Симба Игоревна. Да, тяжеловато девочке в школе будет», «Мне кажется, она всех отечественных "звездей" переплюнула...», «Мама Нюша, а дочка Симба…», — последовала лавина комментариев.
«Неужели правда Симба», «Это шутка, что ли?», — некоторые из подписчиков не поверили, что Нюша назвала реальное имя дочки.
В потоке комментариев с удивлениями под обложкой лишь некоторые отметили, что Симба очень похожа на отца Игоря Сивова: «Лапочка, на пару как две капли похожа, но вот имя — это просто…».
А как вам имя дочери Нюши? Понравилось?
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram
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