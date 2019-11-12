Модель Саша Пивоварова снова стала мамой и назвала необычное имя новорожденной дочери
34-летняя модель Саша Пивоварова рассказала о рождении дочки.
Трудно поверить, но Саша Пивоварова уже дважды мама. Несколько часов назад она показала фото с очаровательными детскими пяточками, объявив о рождении дочери. Малышка появилась на свет 5 ноября.
«София Афина родилась 11/5/2019 и мы все влюблены в нее», — написала модель.
С мужем, фотохудожником Игорем Вишняковым, модель уже воспитывает одну девочку. Говорят, что именно будущий супруг был первым, кто открыл в Саше потенциал топ-модели.
Фото и видео: instagram
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