Модель Саша Пивоварова снова стала мамой и назвала необычное имя новорожденной дочери

Трудно поверить, но Саша Пивоварова уже дважды мама. Несколько часов назад она показала фото с очаровательными детскими пяточками, объявив о рождении дочери. Малышка появилась на свет 5 ноября.

«София Афина родилась 11/5/2019 и мы все влюблены в нее», — написала модель.