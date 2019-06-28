Неузнаваемые лица, пупок на мизинце и ноги-ходули: звезды, которых раскритиковали за неудачный фотошоп

Сама певица уверяет, что ничего специально не корректирует: «Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю. Вот видео - на нем фотошопом ничего не исправишь, смотрите».

Досталось от внимательных фолловеров и Ольге Орловой, которую все чаще критикуют за далекие от реальности снимки в соцсетях.