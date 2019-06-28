Неузнаваемые лица, пупок на мизинце и ноги-ходули: звезды, которых раскритиковали за неудачный фотошоп

Недавно поклонники перестали узнавать Анастасию Заворотнюк на новых фото. Несмотря на то, что микроблог Анастасии переполнен положительными комментариями, все чаще подписчики стали указывать ей на чрезмерное использование фотошопа на снимках или неудачную пластику.
Фото: Instagram
«Настя, вы от природы такая красотка! Не хочу обидеть, но зачем свою естественность и красоту корректировать фотошопом? Вторая фотка - маска Барби(( ну не надо так, ну зачем)», «А что с лицом на фотке с Чеховой? Вообще не вы! Еще и губы «уплыли», как у Алентовой. Зачем так перебарщивать с пластикой?», «Красота изменилась. Другой стала. Как все. Жаль. Красивее была», — недовольно комментировали подписчики.
Многие Instagram-фолловеры упрекают в чрезмерном использовании фотошопа и Любовь Успенскую.
Фото: Instagram
Сама певица уверяет, что ничего специально не корректирует: «Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю. Вот видео - на нем фотошопом ничего не исправишь, смотрите».
Досталось от внимательных фолловеров и Ольге Орловой, которую все чаще критикуют за далекие от реальности снимки в соцсетях.
«Смотрю на фото, вроде Семенович, а вроде не она», «В Вашем случае фотошоп это спасение», «Очень красивые, но с фотошопом реально перебор!», «Кто эти люди на фото 🤣🤣🤣🤣зачем так фотошопить, что лиц не узнать», «Семенович отфотошопили до жести», «А что-то живое, человеческое в вас еще осталось? Куклы, а не женщины», «Че так много фотошопа?», «Головы будто приклеены», «Семенович, это ты?», «Фотошоп 👏зачем столько?», «Ольга себя отфотошопила На все 18!» — написали критики.
Глюк’oZа недавно опубликовала снимок, на котором позирует в стильных рваных джинсах и футболке, чтобы рассказать про танцевальный марафон.
«Как ходули, что за ракурс взяли смешной», «Волочкова отдыхает !!!», «Я тоже подумала на ходулях. Зачем так фотошопи́ть», «И так хороша же, зачем этот почти круглый барабан?», «Что за уродство, ноги в два раза длиннее тела», - посыпалась критика. На снимке и правда заметно, что барабан, расположенный за Натальей Чистяковой-Ионовой, потерял идеальную круглую форму, вытянувшись по высоте.
Фолловеры уверены, что врем от времени корректирует с помощью фотошопа фигуру и Анна Хилькевич. Актриса недавно продемонстрировала стройные худые ноги в коротких джинсовых шортах.
Пока одни подписчики делали Анне комплименты, другие пытались уличить ее в неискренности: «Вы такая классная, и семья у вас классная, и дочки классные», «Секси просто, фигурка офигительная, дай бог здоровья вашим ангелочкам», «Как так получается сохранить тело после родов?», «Аня, вы так профотошопили ноги, что ножка стула расплылась», «Какой смысл так палевно фотошопить фигуру».
Фотографии, которыми делится Анна Семенович в своем блоге, — яркие и красивые. На них талия звезды выглядит удивительно тонкой, грудь — пышной, а лицо — молодым. Не всем поклонникам это нравится.
«Грудастая императрица», «Мне кажется или грудь больше стало?», «Аня, подскажите, что за корсет всегда на вас надет? Какая Фирма?», «Вы на каждом фото такая разная. Классная фотосессия», «Какая хорошенькая!!! Вам здесь лет 20, это старое фото, да?», — обсуждают одни подписчики. «Опять отфотошопила!!!чего худышку из себя делать», «К чему этот постоянный фотошоп? Почему не показывать себя как есть», — возмущаются другие.
Дарья Пынзарь сделала круговую подтяжку лица и шеи. Операция стоимостью в 450 тысяч рублей придала уверенности экс-участнице «Дома-2», и она решилась показать новое лицо подписчикам. «А вы любите фото без фотошопа? В последнее время "идеальная" картинка надоела, лично мне, поры же есть у всех в Реале, зато в инсте нет ни у кого))) поставлю такую безфотошпную, надо проверить сколько лайков наберет», — написала она.
«Даже смешно... без фотошопа», «Неотфотошопленная здесь только сирень», «Ну это естесстна не селфи на обычную переднюю.. кожа тюнингованая..», «Как без фотошопа то? Даш операции это тоже фотошоп, просто более долгий», «Когда вся сделанная, фильтры не нужны», «Конечно когда лицо привели в порядок с помощью инъекции и пластики, можно и без фильтров. Дарья, ты очень симпатичная девушка, просто такой пост читать смешно от вас», — написали фолловеры, которых не проведешь.
В 2014 году Анастасия Решетова получила титул первой вице-мисс в престижном конкурсе красоты «Мисс Россия». Модель часто делится с подписчиками фото, во всей красе демонстрирующими ее изящную фигуру. Однако снимок, сделанный на яхте, вызвал у пользователей Сети волну критики. Многие подписчики сошлись во мнении, что аппетитные бедра Решетовой результат чрезмерного использования фотошопа.
«Фотошоп!!! Кривые перила 🤪», «Фотошоп! Пол поплыл, вместе с перилами», «Че, в этот раз плохо получилось редактировать фото», «Фотошоп заметен на попе) округляла походу)», «Переборщила с фотошопом подруга))», «С яхтой что-то не то сзади 🤔», «Не фото, а сплошной фотошоп», «Фотошоп жесткий», «Пол плывет, перила плывут», «Горизонт поплыл, обработка уровень-Бог», «Откровенный фотошоп…», — написали фолловеры.
Поклонники Виктории Бони привыкли видеть ее при полном параде. Однако во время отдыха бывшую участницу «Дома-2» можно встретить в намного более расслабленном виде. В Сети часто обсуждают фотографии, на которых звезда реалити запечатлена папарацци или поклонниками и сравнивают их со снимками в ее Instagram. Разница очевидна...
А вот Ксению Бородину жестко раскритиковали за идеальное фото в купальнике. Бесконечные ноги, стройные бедра без намека на целлюлит, идеально плоский живот, высокая грудь — так выглядела телеведущая на «пляжной» фотографии в своем блоге.
Дотошные фолловеры не нашли на снимке пупок Ксении, зато заметили нечто странное в области пальцев ног. «Ксюша, а что с пальцами на ноге?», «У нее 6 пальцев)», «Пупок тоже на релаксе?», «У бородули пупочка нет)))», «Как же достали эти *** губы! Она же спецом их выворачивает», «Пупок на мизинце!!! Все есть», — потешались они.
Стремиться показать точеную фигуру и Виктория Лопырева, недавно впервые ставшая мамой. В Instagram телеведущая публикует фото, на которых у нее осиная талия, бесконечные ноги и ни капли лишнего веса. Вот только на снимках, сделанных папарацци, поклонниками, знакомыми и фотографами на различных мероприятиях Виктория совсем не такая тростинка. Так что пока одни восхищаются ее фигурой в соцсетях, другие просят не смешить людей или хотя бы пользоваться фотошопом не так очевидно.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Eastnews, Instafram
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