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Совсем не осиная талия и неидеальное лицо: Виктория Лопырева не так хороша, как в Instagram

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Виктория Лопырева подбирает особые ракурсы для Instagram.

Ни для кого не секрет, что большинство публичных людей предпочитают выкладывать в Instagram самые удачные кадры, обрабатывая их в специальных программах. Не так давно это доказал Сергей Лазарев, случайно «подставив» Веру Брежневу. Фотографии Виктории Лопыревой с недавней премьеры также наглядно показывают, что для своих снимков модель использует особые приемы.

Пользователи восхищаются идеальной фигурой Виктории. Но талия звезды на самом деле выглядит так:

А вы обрабатываете снимки перед тем, как опубликовать их?

Фото: архивы пресс-служб, instagram

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