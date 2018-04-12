Совсем не осиная талия и неидеальное лицо: Виктория Лопырева не так хороша, как в Instagram

Ни для кого не секрет, что большинство публичных людей предпочитают выкладывать в Instagram самые удачные кадры, обрабатывая их в специальных программах. Не так давно это доказал Сергей Лазарев, случайно «подставив» Веру Брежневу. Фотографии Виктории Лопыревой с недавней премьеры также наглядно показывают, что для своих снимков модель использует особые приемы.