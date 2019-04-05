«На себя не похожа»: поклонники перестали узнавать молодую маму Анастасию Заворотнюк на новых фото

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая еще со времен сериала «Моя прекрасная няня» справедливо считается одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса, вызвала шквал негодования поклонников своей новой фотографией в социальной сети Instagram. Несмотря на то, что микроблог Анастасии переполнен положительными комментариями, все чаще подписчики стали указывать ей на чрезмерное использование фотошопа на снимках или неудачную пластику.

«Хочу поблагодарить за теплый прием, за приятные встречи и знакомства, а еще пожелать вам успехов, процветания и расширения горизонтов! Ждем вас в Москве;)» — подписала Анастасия опубликованный снимки (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).