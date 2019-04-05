«На себя не похожа»: поклонники перестали узнавать молодую маму Анастасию Заворотнюк на новых фото

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая еще со времен сериала «Моя прекрасная няня» справедливо считается одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса, вызвала шквал негодования поклонников своей новой фотографией в социальной сети Instagram. Несмотря на то, что микроблог Анастасии переполнен положительными комментариями, все чаще подписчики стали указывать ей на чрезмерное использование фотошопа на снимках или неудачную пластику.
«Хочу поблагодарить за теплый прием, за приятные встречи и знакомства, а еще пожелать вам успехов, процветания и расширения горизонтов! Ждем вас в Москве;)» — подписала Анастасия опубликованный снимки (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Но радостный настрой актрисы не смог вдохновить подписчиков на исключительно положительные эмоции.
«Настя, вы от природы такая красотка! Не хочу обидеть, но зачем свою естественность и красоту корректировать фотошопом? Вторая фотка - маска Барби(( ну не надо так, ну зачем)», «А что с лицом на фотке с Чеховой? Вообще не вы! Еще и губы «уплыли», как у Алентовой. Зачем так перебарщивать с пластикой?», «Красота изменилась. Другой стала. Как все. Жаль. Красивее была», — недовольно комментировали подписчики.
Но мнения поклонников разделились: нашлись и те, кто не смог скрыть восторг от новых фотографий актрисы и активно поддержали ее новый вид.
«Несравненная! Настенька, солнышко, не слушайте никого, Вы обалденно красивая!», «Как расцвели от материнства, сама женственность», «Вы самая красивая в этом мире», — писали верные подписчики, добавляя к своим словам массы эмодзи с букетами цветов и разноцветными сердечками.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
Видео: YouTube / Телеканал 360, Телеканал Ю