logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«На себя не похожа»: поклонники перестали узнавать молодую маму Анастасию Заворотнюк на новых фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Анастасия Заворотнюк

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актрису обвинили в чрезмерном использовании фотошопа и неудачной пластике.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая еще со времен сериала «Моя прекрасная няня» справедливо считается одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса, вызвала шквал негодования поклонников своей новой фотографией в социальной сети Instagram. Несмотря на то, что микроблог Анастасии переполнен положительными комментариями, все чаще подписчики стали указывать ей на чрезмерное использование фотошопа на снимках или неудачную пластику.

«Хочу поблагодарить за теплый прием, за приятные встречи и знакомства, а еще пожелать вам успехов, процветания и расширения горизонтов! Ждем вас в Москве;)» — подписала Анастасия опубликованный снимки (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Но радостный настрой актрисы не смог вдохновить подписчиков на исключительно положительные эмоции.

«Настя, вы от природы такая красотка! Не хочу обидеть, но зачем свою естественность и красоту корректировать фотошопом? Вторая фотка - маска Барби(( ну не надо так, ну зачем)», «А что с лицом на фотке с Чеховой? Вообще не вы! Еще и губы «уплыли», как у Алентовой. Зачем так перебарщивать с пластикой?», «Красота изменилась. Другой стала. Как все. Жаль. Красивее была», — недовольно комментировали подписчики.

Но мнения поклонников разделились: нашлись и те, кто не смог скрыть восторг от новых фотографий актрисы и активно поддержали ее новый вид.

«Несравненная! Настенька, солнышко, не слушайте никого, Вы обалденно красивая!», «Как расцвели от материнства, сама женственность», «Вы самая красивая в этом мире», — писали верные подписчики, добавляя к своим словам массы эмодзи с букетами цветов и разноцветными сердечками.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: YouTube / Телеканал 360, Телеканал Ю

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа
Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?