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Перебор: Ольгу Орлову раскритиковали за чрезмерное увлечение фотошопом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Орлова

Фото: Instagram Ольги Орловой
Снимок в Instagram певицы вызвал бурные обсуждения.

Не секрет, что многие звезды на фотографиях выглядят идеально благодаря использованию фотошопа и различных фильтров. Внимательные подписчики не раз «ловили» 41-летнюю Ольгу Орлову на попытках казаться лучше, чем она есть на самом деле. Фото, на днях опубликованное в блоге певицы и телеведущей, не стало исключением. На снимке Ольга позирует с коллегой по группе «Блестящие» Анной Семенович: «Оденемся лисичками и медсестричками. Дорого. Телефон для связи ☎️112🚨».

«Смотрю на фото, вроде Семенович, а вроде не она», «В Вашем случае фотошоп это спасение», «Очень красивые, но с фотошопом реально перебор!», «Кто эти люди на фото 🤣🤣🤣🤣зачем так фотошопить, что лиц не узнать», «Семенович отфотошопили до жести», «А что-то живое, человеческое в вас еще осталось? Куклы, а не женщины», «Че так много фотошопа?», «Головы будто приклеены», «Семенович, это ты?», «Фотошоп 👏зачем столько?», «Ольга себя отфотошопила На все 18!» — написали фолловеры.

А вы редактируете свои фотографии?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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