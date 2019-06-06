Перебор: Ольгу Орлову раскритиковали за чрезмерное увлечение фотошопом

«Смотрю на фото, вроде Семенович, а вроде не она», «В Вашем случае фотошоп это спасение», «Очень красивые, но с фотошопом реально перебор!», «Кто эти люди на фото 🤣🤣🤣🤣зачем так фотошопить, что лиц не узнать», «Семенович отфотошопили до жести», «А что-то живое, человеческое в вас еще осталось? Куклы, а не женщины», «Че так много фотошопа?», «Головы будто приклеены», «Семенович, это ты?», «Фотошоп 👏зачем столько?», «Ольга себя отфотошопила На все 18!» — написали фолловеры.