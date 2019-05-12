«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич

Чуть меньше года назад, в августе 2018-го, популярная актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. Сейчас в ее блоге появляются снимки, на которых звезда сериала «Универ» выглядит едва ли не более стройной чем до рождения дочек.