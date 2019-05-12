«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич

Чуть меньше года назад, в августе 2018-го, популярная актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. Сейчас в ее блоге появляются снимки, на которых звезда сериала «Универ» выглядит едва ли не более стройной чем до рождения дочек.
Пока одни подписчики делают актрисе комплименты, другие пытаются уличить ее в неискренности. «Вы такая классная, и семья у вас классная, и дочки классные», «Секси просто, фигурка офигительная, дай бог здоровья вашим ангелочкам», «Как так получается сохранить тело после родов?», «Аня, вы так профотошопили ноги, что ножка стула расплылась», «Какой смысл так палевно фотошопить фигуру», — пишут они.
А вы видите следы использования фотошопа на снимке?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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