«Пупок на мизинце»: Ксению Бородину жестко раскритиковали за идеальное фото в купальнике

Дотошные фолловеры не нашли на снимке пупок Ксении, зато заметили нечто странное в области пальцев ног. «Ксюша, а что с пальцами на ноге?», «У нее 6 пальцев)», «Пупок тоже на релаксе?», «У бородули пупочка нет)))», «Как же достали эти *** губы! Она же спецом их выворачивает», «Пупок на мизинце!!! Все есть», — потешаются они.

«Это фигура мамы двоих детей», «Бородина не кого не слушай, ты лучшая», «Богиня», «Классный купальник», «Ну добавила она чуток фотошопа и что с этого?», — пишут те, кто понимает, что Instagram — это всего лишь красивая картинка и Ксения просто играет по правилам соцсети.