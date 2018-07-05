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«Пупок на мизинце»: Ксению Бородину жестко раскритиковали за идеальное фото в купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ксении Бородиной

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35-летнюю Ксению Бородину упрекают в злоупотреблении «фотошопом».

Бесконечные ноги, стройные бедра без намека на целлюлит, идеально плоский живот, высокая грудь — так выглядит телеведущая Ксения Бородина на новой «пляжной» фотографии в своем блоге.

«Relax, Take it easy», — написала она в подписи, но хейтеры не поняли ее.

Дотошные фолловеры не нашли на снимке пупок Ксении, зато заметили нечто странное в области пальцев ног. «Ксюша, а что с пальцами на ноге?», «У нее 6 пальцев)», «Пупок тоже на релаксе?», «У бородули пупочка нет)))», «Как же достали эти *** губы! Она же спецом их выворачивает», «Пупок на мизинце!!! Все есть», — потешаются они.

«Это фигура мамы двоих детей», «Бородина не кого не слушай, ты лучшая», «Богиня», «Классный купальник», «Ну добавила она чуток фотошопа и что с этого?», — пишут те, кто понимает, что Instagram — это всего лишь красивая картинка и Ксения просто играет по правилам соцсети.

А вы пользуетесь специальными программами для обработки фото перед тем, как выложить их в Сеть?

Фото: instagram

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