«Зависть никого не украшает»: Любовь Успенская ответила на критику в Сети

65-летняя Любовь Успенская потрясающе выглядит и с удовольствием демонстрирует фигуру в модных нарядах. Однако многие Instagram-фолловеры упрекают певицу в чрезмерном использовании фотошопа. На днях Любовь опубликовала новый пост в блоге, в котором ответила на критику пользователей Сети: «Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю. Вот видео - на нем фотошопом ничего не исправишь, смотрите».
«А мне, тем временем, хотелось бы, чтобы вы уделяли больше внимания и времени себе и своей жизни, полюбили себя и обрели возможность оставаться молодыми и красивыми на всю жизнь. Не живите в прошлом веке и будте добрее, ведь зависть никого не украшает», — подытожила Успенская.
А вы согласны с Любовью Успенской?
Больше о Любови Успенской вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: YouTube/ TOP SHOW NEWS
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!