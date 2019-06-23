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«Зависть никого не украшает»: Любовь Успенская ответила на критику в Сети

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Любовь Успенская

Фото: Instagram Любови Успенской
Певица высказалась в ответ на обвинения в чрезмерном использовании фотошопа.

65-летняя Любовь Успенская потрясающе выглядит и с удовольствием демонстрирует фигуру в модных нарядах. Однако многие Instagram-фолловеры упрекают певицу в чрезмерном использовании фотошопа. На днях Любовь опубликовала новый пост в блоге, в котором ответила на критику пользователей Сети: «Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю. Вот видео - на нем фотошопом ничего не исправишь, смотрите».

«А мне, тем временем, хотелось бы, чтобы вы уделяли больше внимания и времени себе и своей жизни, полюбили себя и обрели возможность оставаться молодыми и красивыми на всю жизнь. Не живите в прошлом веке и будте добрее, ведь зависть никого не украшает», — подытожила Успенская.

А вы согласны с Любовью Успенской?

Больше о Любови Успенской вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, пресс-служба

Видео: YouTube/ TOP SHOW NEWS

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