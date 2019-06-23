«Зависть никого не украшает»: Любовь Успенская ответила на критику в Сети

«А мне, тем временем, хотелось бы, чтобы вы уделяли больше внимания и времени себе и своей жизни, полюбили себя и обрели возможность оставаться молодыми и красивыми на всю жизнь. Не живите в прошлом веке и будте добрее, ведь зависть никого не украшает», — подытожила Успенская.