Мужчины Кустинской и Фатеевой, брошенные дети: как сложились судьбы героев комедии «Три плюс два»

Фатеева тяжело переживала предательство мужа, ведь у нее на руках осталась 2-летняя дочь. «Наташа впервые увидела отца в гробу. Он оказался неумным человеком. Он платил ребенку ровно столько, сколько полагалось, и никогда не интересовался жизнью дочки», — рассказывала Фатеева.

Народная артистка РСФСР была успешна в профессии, но несчастна в личной жизни. К тому же у нее не сложились отношения с детьми. Она не скрывала, что не испытывала радость от материнства, ведь сын с дочерью помешали ей построить еще более успешную карьеру.

В 2019 году Фатеева сломала тазобедренный сустав и оказалась в больнице. Ей нужен был постоянный уход, рядом были дети, которые пытались наладить утерянную связь со знаменитой матерью, но у них ничего не вышло.

Сейчас Фатеева живет в одиночестве, о детях и внуках ничего слышать не желает и не общается с прессой.

Евгений Жариков

Вадим

В год съемок «Три плюс два» Евгений Жариков женился на тренере по фигурному катанию Валентине Зотовой. Их бездетный брак продлился 12 лет.