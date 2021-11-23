Мужчины Кустинской и Фатеевой, брошенные дети: как сложились судьбы героев комедии «Три плюс два»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр фильма
Режиссер подобрал поистине звездный актерский состав: Наталья Фатеева, Андрей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Кустинская, Геннадий Нилов. Впоследствии кто-то из них стал знаменитостью на долгие годы, кто-то быстро ушел из кино, кто-то обрел личное счастье, а кто-то встретил старость в одиночестве и забвении. Как же сложились судьбы исполнителей главных ролей комедии «Три плюс два».
Андрей Миронов
Роман
Во время съемок в фильме «Три плюс два» актеру был всего 21 год. В 1962-м, когда приступили к работе над комедией, Андрей Миронов получил красный диплом Щукинского театрального училища и успел сыграть всего в одном проекте — «А если это любовь?».
Фото: Кадр фильма
Работа в картине Генриха Оганесяна стала настоящим успехом для молодого актера, впрочем, как и для его коллег. На съемках у Андрея Миронова начался роман с Натальей Фатеевой, которая была старше него на 7 лет. Но их отношения не были долгими. И на ее дне рождения в 1963-м артист познакомился с Ларисой Голубкиной.
Картера актера год за годом набирала обороты. Миронов много играл в театре, гастролировал и снимался в кино. «Берегись автомобиля», «Кабачок "13 стульев"», «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Соломенная шляпка», «Человек с бульвара Капуцинов», «Обыкновенное чудо» — далеко не полный перечень всеми любимых фильмов, где блистал Андрей Миронов.
Андрей Миронов также был известен как отличный певец и мастер озвучивания.
В 1971 году Миронов женился на актрисе Екатерине Градовой («17 мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Гнездо Глухаря»). В 1973 году в творческой семье родилась единственная дочь Маша, которая пошла по стопам родителей и стала известной актрисой. В 2020 году Мария Миронова получила звание народной артистки РФ.
Брак Миронова и Градовой распался через 5 лет после свадьбы. А в 1977-м актер женился на давней знакомой Ларисе Голубкиной, которая к тому времени уже воспитывала дочь, тоже Машу. В браке они прожили вплоть до смерти актера.
Жизнь Андрея Миронова была яркой, насыщенной, но короткой. 14 августа 1987 года во время гастролей в Риге, играя в спектакле, актер потерял сознание. Его доставили в нейрохирургическое отделение, где еще два дня боролись за его жизнь. Позднее выяснилось, что у него произошел разрыв аневризмы сосуда. Андрею Миронову было всего 46 лет.
Наталья Фатеева
Зоя
К тому времени, как актрису утвердили на роль Зои в комедии «Три плюс два», у нее было уже множество ролей в кино и два неудачных брака за плечами.
Фото: Кадр фильма
В первый раз она вышла замуж еще будучи студенткой Харьковского театрального института. Но с мужем, актером Леонидом Тарабариновым, она прожила всего год, после чего уехала в Москву.
Здесь она стала много работать, а вскоре вышла замуж за известного актера и режиссера Владимира Басова, от которого в 1959 году родила сына Владимира. Фатеева и Басов развелись в 1961-м, а через год начались съемки комедии Генриха Оганесяна.
Позже актриса признавалась, что роман с молодым, но перспективным Мироновым отогрел ее душу после непростого второго развода. Кстати, говорили, что Андрей оказывал знаки внимания не только Наталье Фатеевой, но и Наталье Кустинской, но она тогда была замужем и дала молодому артисту от ворот поворот.
Кустинская и Фатеева познакомились на съемках «Три плюс два», где играли подруг. Но они были полной противоположностью друг другу не только внешне, но и по характеру.
Но судьба невероятным образом переплела их судьбы. Третьим мужем красавицы Фатеевой в 1965-1970-х годах был летчик-космонавт, герой Советского Союза Борис Егоров. У супругов родилась дочь Наташа. Но всего через год после развода с Натальей Егоров женился на другой Наталье — Кустинской. Роковая блондинка стала причиной краха семьи своей давней подруги и коллеги.
«Как-то мы отмечали Новый год вместе. И когда Наташа Фатеева уже вышла в подъезд, Егоров сделал вид, что замешкался, а потом взял меня за руку и признался, что о такой, как я, мечтал всю жизнь», — рассказывала позднее Кустинская. Их брак с Егоровым продлился 20 лет.
Фото: Anton Kavashkin/ Global Look press
Фатеева тяжело переживала предательство мужа, ведь у нее на руках осталась 2-летняя дочь. «Наташа впервые увидела отца в гробу. Он оказался неумным человеком. Он платил ребенку ровно столько, сколько полагалось, и никогда не интересовался жизнью дочки», — рассказывала Фатеева.
Народная артистка РСФСР была успешна в профессии, но несчастна в личной жизни. К тому же у нее не сложились отношения с детьми. Она не скрывала, что не испытывала радость от материнства, ведь сын с дочерью помешали ей построить еще более успешную карьеру.
В 2019 году Фатеева сломала тазобедренный сустав и оказалась в больнице. Ей нужен был постоянный уход, рядом были дети, которые пытались наладить утерянную связь со знаменитой матерью, но у них ничего не вышло.
Сейчас Фатеева живет в одиночестве, о детях и внуках ничего слышать не желает и не общается с прессой.
Евгений Жариков
Вадим
В год съемок «Три плюс два» Евгений Жариков женился на тренере по фигурному катанию Валентине Зотовой. Их бездетный брак продлился 12 лет.
Фото: Кадр фильма
У Жарикова к тому времени был небольшой опыт съемок в кино. И, к слову, его первая роль на большом экране была в том же фильме, что и у Андрея Миронова, — в картине «А если это любовь?».
Всего Евгений Жариков снялся в 67 лентах, самые известные: «Иваново детство», «Снегурочка», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Не может быть!», «Долгая дорога в дюнах».
На съемках сериала «Рожденная революцией» актер встретил Наталью Гвоздикову. Через год они поженились, у супругов родился сын Федор.
Долгие годы семья Жарикова и Гвоздиковой казалась поклонникам идеальной. Но ровно до тех пор, пока не стало известно о многолетней любовнице актера.
Когда Евгений Жариков был уже в зрелых годах, выяснилось, что с 1994 по 2001 год у него был роман с журналисткой Татьяной Секридовой, родившей ему сына и дочь. Их отношения закончились, когда любовница пожелала выйти из тени. Когда она поставила актеру ультиматум, он во всем признался жене.
Фото: Viktor Chernov/ Global Look press
Наталья простила мужу измену и была с ним до его смерти от рака в январе 2012 года.
Недавно актриса обвинила Секридову, что та стала причиной преждевременной кончины Евгения Жарикова.
Наталья Кустинская
Наташа
Кустинская была одной из самых ярких актрис советского кино. Мужчины сходили по ней с ума, а женщины делали макияж и прически, как у Натальи.
Фото: Кадр фильма
Она шесть раз выходила замуж, у нее был сын, она много снималась, вокруг всегда было множество поклонников, но старость она встретила в одиночестве...
Первым ее супругом стал известный режиссер Юрий Чулюкин. Когда он выбирал актеров для своего легендарного фильма «Девчата», Кустинская настаивала, чтобы роль красавицы Анфисы досталась ей. Но худсовет не утвердил Наталью, отдав роль Светлане Дружининой.
В программе «Судьба человека» актриса Тамара Семина рассказывала, что Кустинская была эгоистичной особой, которая слышала только себя.
Наталья не скрывала, что многие роли получала благодаря протекции мужчин. Но это ее не смущало, и она с радостью пользовалась своей властью над влиятельными мужьями и любовниками.
Вторым мужем Кустинской был переводчик в посольстве СССР в Индии Олег Волков. Их брак продлился всего два года, но у супругов родился сын Дмитрий. Он появился в одной из ролей в драме Ролана Быкова «Чучело». Дмитрий умер в 2002 году в возрасте 32 лет. Наталья Варлей в мемуарах писала, что сын Натальи Кустинской был наркоманом.
В третий раз актриса попыталась построить счастливую семью с космонавтом Борисом Егоровым, которого увела у Фатеевой. Они жили долго и счастливо, Егоров воспитывал Диму как родного сына, а тот даже взял фамилию приемного отца. Но через 20 лет после свадьбы Наталья получила в свой огород тот же камень, который когда-то бросила в сторону экс-подруги. Когда Кустинская лежала в больнице, Борис Егоров завел любовницу. Актриса узнала об измене мужа и ушла от него, несмотря на то, что он на коленях вымаливал у нее прощение.
В мужья себе актриса всегда выбирала мужчин с положением. Не стал исключением и четвертый супруг — экономист Геннадий Хромушин. Они прожили 12 лет, но в 2002-м он упал и сломал плечо, а во время операции ему занесли вирус. Вскоре Хромушин скончался.
Фото: Кадр программы
В том же году женщина потеряла маленького внука, который умер в семимесячном возрасте от гидроцефалии. А еще через пару месяцев при невыясненных обстоятельствах умер единственный сын Кустинской.
К зрелому возрасту Наталья Кустинская изменилась до неузнаваемости: из яркой стройной блондинки она превратилась в полную, обрюзгшую, неухоженную женщину. Она страдала от этого, обвиняя Фатееву в наведении на себя порчи.
Но в 2004 году актриса вновь вышла замуж. Пятый брак с Владимиром Масленниковым длился всего пять лет. Мужчина скоропостижно скончался от рака.
В 2010-м актриса отправилась в загс в шестой раз со Стасом Ваниным. Он встретил Кустинскую случайно и стал осыпать комплиментами. «Я ваш давний поклонник. Люблю вас всю жизнь, но долго не решался найти вас. Позвольте просто быть рядом», — пел он. И актриса, которая к тому времени уже была почти недееспособной, поверила ему.
Новоиспеченный муж на удивление окружающих взял фамилию знаменитой супруги. Но вскоре выяснилось, что Ванин — преступник и аферист, который женитьбой и сменой фамилии пытался замести следы и скрыться от милиции. Не вышло.
За несколько месяцев до смерти Кустинской суд развел ее с преступником. На развод он не явился. Актриса умерла в 74 года в декабре 2015-го.
Геннадий Нилов
Степан Иванович Сундуков
Нилов был самым старшим из основного актерского состава фильма «Три плюс два». И роль ему досталась соответствующая — самого серьезного из компаний молодых путешественников-дикарей.
Фото: Кадр фильма
В 1962 году Геннадий Нилов женился во второй раз. Галина, в отличие от первой жены Нилова, актрисы Светланы Жгун, не имела отношения к кино.
И молодожены проводили медовый месяц в Крыму. Там-то Нилов и получил телеграмму с известиями, что его утвердили на роль. Содержание послания было странным. Нилову было «приказано» оставаться у моря, усиленно загорать (он был белокожим) и не бриться.
После выхода на экраны комедии Геннадий Нилов приобрел всесоюзную известность. Актер снимался в картинах «Подвиг разведчика», «Поднятая целина», «Снегурочка», «Сержант милиции» и других.
Фото: Кадр программы
Последний фильм с участием Нилова вышел на экраны в середине 1990-х. Тогда он попал под сокращение штата на «Ленфильме» и ушел из профессии.
Геннадий и Галина Ниловы живут в Ленинградской области, в доме у пруда, где наслаждаются природой. Сын Геннадия Алексей Нилов тоже стал известным артистом.
Фото: Кадры фильма, Starface, Igor Gnevashev, Aleksandr Sternin, Viktor Chernov, Pravda Komsomolskaya, Anton Kavashkin, кадры программы «Наталья Кустинская. Красота как проклятье»/ Первый канал, кадры фильма «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев»/ ТВЦ