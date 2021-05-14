Потеря сына и съемки «Гардемаринов»: как сложилась судьба красавицы Анфисы из «Девчат»

Светлана Дружинина родилась в семье священника и одновременно шофера и воспитательницы детского сада. Когда девочка была еще ребенком, отец погиб во время Великой Отечественной войны.

В 11 лет Света Дружинина начала заниматься в цирковом училище в группе акробатов. А через год она решила связать свою жизнь с хореографией. По нынешним меркам девочка была уже «старой» для начала обучения балетному искусству. Но положительно сказались тренировки акробатикой, к тому же Дружинина от природы была худой, гибкой и бесстрашной. После недолгой учебы в хореографическом училище при Московском академическом Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко она поступила в училище при Большом театре, которое с успехом окончила в 1955 году. Здесь ее однокашниками были будущие звезды балета Наталия Касаткина и Марис Лиепа. Но, в отличие от них, Дружининой не суждено было выступать в Большом — сказалась старая травма ноги.