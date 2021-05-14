Потеря сына и съемки «Гардемаринов»: как сложилась судьба красавицы Анфисы из «Девчат»
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Фото: Кадр фильма
Светлана Дружинина, отметившая несколько месяцев назад 85-летний юбилей, заканчивает работу над четвертой серией фильмов о гардемаринах. Судьба режиссера сложилась интересно и непросто одновременно: она должна была танцевать в Большом театре, но не вышло, после она по воле случая оказалась в кино, ее популярность росла день за днем. Но блестящую карьеру актрисы она променяла на режиссерское кресло и уже несколько десятилетий зрители смотрят фильмы такими, какими их хотела показать Дружинина.
Фото: www.instagram.com/sdruzhinina_official/
Светлана Дружинина родилась в семье священника и одновременно шофера и воспитательницы детского сада. Когда девочка была еще ребенком, отец погиб во время Великой Отечественной войны.
В 11 лет Света Дружинина начала заниматься в цирковом училище в группе акробатов. А через год она решила связать свою жизнь с хореографией. По нынешним меркам девочка была уже «старой» для начала обучения балетному искусству. Но положительно сказались тренировки акробатикой, к тому же Дружинина от природы была худой, гибкой и бесстрашной. После недолгой учебы в хореографическом училище при Московском академическом Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко она поступила в училище при Большом театре, которое с успехом окончила в 1955 году. Здесь ее однокашниками были будущие звезды балета Наталия Касаткина и Марис Лиепа. Но, в отличие от них, Дружининой не суждено было выступать в Большом — сказалась старая травма ноги.
С карьерой балерины пришлось покончить, так и не начав ее.
В свой первый фильм «За витриной универмага» Светлана Дружинина попала случайно. Она не собиралась становиться актрисой, но вмешался счастливый случай. Съемки картины шли уже полным ходом, когда режиссер Самсон Самсонов разругался с актрисой, исполнявшей роль Сони Божко. Она в пылу гнева надела на голову режиссера тарелку с лапшой. Случился скандал, и пришлось срочно искать замену, так как о примирении не могло быть и речи.
Самсонов случайно увидел по телевидению юную Дружинину. «По инерции включил телевизор, и вдруг… увидел меня на сцене зала имени Чайковского! По телефону приказал ассистентке все разузнать обо мне и немедля передать сценарий…», — писала режиссер в воспоминаниях. Самсонова не интересовало, что Светлана непрофессиональная актриса и без образования. «Ничего, научим», — дал он распоряжение. Так балерина получила свою первую роль в кино.
Уже через год она сыграла в «Песне табунщика», а в 1957-м на экраны вышла драма Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Партнером Дружининой стал Вячеслав Тихонов. Причем выбрала она его себе сама. Режиссер не мог определиться с кандидатурой на главную мужскую роль, кастинг прошли 11 артистов. И с каждым из них Дружининой приходилось миловаться на завалинке во время кинопроб. «Если будут еще кандидаты и мне с ними целоваться, я никогда не выйду замуж!», — заявила 22-летняя актриса режиссеру.
Тогда он подозвал Светлану Дружинину и Майю Менглет к себе и спросил: «Кого хотите из тех, с кем целовались?». «Славу Тихонова, он очень красивый», — смущаясь заявили девушки.
Фото: Кадр фильма
А замуж Дружинина хотела. К тому времени она уже познакомилась с мужчиной всей своей жизни, оператором Анатолием Мукасеем, сыном легендарных разведчиков-нелегалов Михаила и Елизаветы Мукасей. Их встреча произошла во ВГИКе, где тогда уже училась актриса. Свадьба состоялась в 1958 году, и с тех пор они неразлучны.
В 1961 году зрители увидели фильм Юрия Чулюкина «Девчата», который пересматривает уже далеко не первое поколение зрителей. В 2021-м картине исполняется 60 лет.
Если до съемок Дружинина уже была известной на родине актрисой, то роль красавицы Анфисы прославила ее далеко за пределами СССР. Фильм показывали в Японии и других странах — и везде он шел с аншлагом. Но несмотря на успех «Девчат», Дружинина вспоминала съемки как тяжелые. Атмосфера была гнетущей — и все из-за исполнителя главной мужской роли Николая Рыбникова. Он хотел видеть в роли Анфисы только свою жену, не менее прекрасную, чем Светлана, Аллу Илларионову, но начальство ему отказало. Из-за этого Рыбников спускал злость на молодом режиссере.
«Рыбников жаловался со вздохом своей кинобригаде: "Я устаю от его болтовни… Когда этот психованный уже замолчит?!". По-другому он режиссера не называл. Чулюкин даже побаивался его. Инна Макарова тоже всем своим видом показывала, что снимается через силу», — писала Дружинина в мемуарах.
После просмотра чернового варианта худсовет приказал заменить Дружинину, ибо никто не поверит, что маленькая, верткая Тося может увести мужика у такой красавицы. Тогда придумали оригинальное решение: несмотря на то, что актриса играла отлично, вырезать крупные планы с ней и укоротить ноги — одним словом, «изуродовать».
Рыдающую Дружинину утешал муж: «Ты и без крупных планов самая красивая. От таких, как ты, точно не уходят».
В это же время Дружининой предложили роль в картине «На семи ветрах». Фильм снимал опять Ростоцкий, который дал актрисе путевку в жизнь. Светлана радовалась: достоверный источник проболтался, что играть она точно будет. Каково же было ее разочарование, когда ей досталась лишь эпизодическая героиня и та без слов! Заметную роль получила Клара Лучко.
«Знаешь, врача очень просит сыграть Кларка Лучко. Она так давно не снималась. Она стареет, а у тебя все впереди», — утешал Дружинину режиссер. И она согласилась. К тому же в партнеры по съемочной площадке ей опять достался Вячеслав Тихонов.
Фото: www.instagram.com/sdruzhinina_official/
Фильмография Светланы Дружининой насчитывает всего 17 фильмов (кроме указанных, еще «Зеленый огонек», «Тополь», «Где-то есть сын» и другие). Через несколько лет после окончания актерского факультета ВГИКа (училась с Леонидом Куравлевым и Софико Чиаурели) Дружинина поступила на режиссерский того же вуза и получила диплом в 1969-м.
После актриса сменила место перед объективом камеры на режиссерское кресло. Ее дебютной картиной в новом амплуа стал фильм «Зинка».
Практически все фильмы Светлана Дружинина сняла с супругом Анатолием Мукасеем за главной операторской камерой. Самыми знаменитыми работами Дружининой стали: «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины-3», серия фильмов «Тайны дворцовых переворотов».
И на 2021 год запланирован выход в прокат фильма «Гардемарины 1787. Мир».
У Светланы Дружининой и Анатолия Мукасея было два сына: старший Анатолий и младший Михаил. Супруги пережили страшную трагедию, когда Анатолий увлекся запрещенными веществами, а после, в 28 лет, добровольно ушел из жизни. Для родителей тема жизни и смерти Анатолия — запретная тема для разговоров. Долгое время ходила информация, что он погиб в ДТП. Но после друзья семьи все же проболтались, что причина могла быть другой.
Младший сын режиссера Михаил счастлив в третьем браке с волейболисткой Екатериной Гамовой. В 2019 году у них родился сын и Светлана Дружинина с Анатолием Мукасеем в четвертый раз стали бабушкой и дедушкой.
Фото: www.instagram.com/sdruzhinina_official/
Светлана Дружинина ведет активный образ жизни, регулярно делает публикации в личном блоге, где делится с подписчиками воспоминаниями о своей творческой жизни, и своим примером показывает, как нужно радоваться каждому дню.
К тому же прославленный режиссер — постоянный гость кинофестивалей. Так, в апреле она блистала на красной дорожке ММКФ-2021.
В этом году режиссер порадует поклонников новой серией о приключениях гардемаринов, но никто не удивится, если она задумает, а значит, и непременно воплотит в жизнь еще какие-либо кинопроекты.
Фото и видео: Instagram, кадры фильмов, Kinopoisk.ru
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