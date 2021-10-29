Наталья Гвоздикова обвинила любовницу своего супруга в его смерти

Советская актриса Наталья Гвоздикова, придя на шоу «Секрет на миллион», обвинила любовницу своего супруга Евгения Жарикова в его смерти. Роман пары начался на съемочной площадке – ради Натальи он даже ушел от жены. Отношения продлились 35 лет, однако оказалось, что последние годы он жил на две семьи.

Именно новая возлюбленная, по мнению Гвоздиковой, и загнала его в могилу. При его жизни она надеялась, что Гвоздикова выгонит его, и затем последует раздел имущества – в пользу новой возлюбленной.

«Это было все очень больно… Она его просто преследовала, она нас преследовала… Эту женщину я презираю!», – говорит Наталья на шоу.