Наталья Гвоздикова обвинила любовницу своего супруга в его смерти
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Советская актриса Наталья Гвоздикова, придя на шоу «Секрет на миллион», обвинила любовницу своего супруга Евгения Жарикова в его смерти. Роман пары начался на съемочной площадке – ради Натальи он даже ушел от жены. Отношения продлились 35 лет, однако оказалось, что последние годы он жил на две семьи.
Именно новая возлюбленная, по мнению Гвоздиковой, и загнала его в могилу. При его жизни она надеялась, что Гвоздикова выгонит его, и затем последует раздел имущества – в пользу новой возлюбленной.
«Это было все очень больно… Она его просто преследовала, она нас преследовала… Эту женщину я презираю!», – говорит Наталья на шоу.
Гвоздикова призналась, что перед смертью он приходил к ней и просто прощения.
«Думаю, это повлияло на его смерть, он так переживал, что не может быть с детьми. Им не разрешили быть на похоронах, но сейчас они ездят на кладбище и говорят с отцом», — сказала актриса Татьяна Люкшинова, которая также стала гостьей программы.
Актер Евгений Жариков скончался от рака в 2012 году.
Фото: Global Look press