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84-летняя Наталья Фатеева учится заново ходить после шести операций

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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«Джентльмены удачи», с Савелием Крамаровым и Георгием Вициным

Фото: Кадр из фильма
Восстановление длится уже не первый год.

Наталья Фатеева, известная по фильмам «Три плюс два» и «Джентльмены удачи» редко дает интервью. Но впервые за долгие годы актриса нарушила молчание. Актриса рассказала, что в конце года у нее 85-летний юбилей, но отмечать его она не собирается.

«Тихо и спокойно живу на свете. Очередной день рождения прибавит возраст, что в этом хорошего?», - цитирует Наталью Фатееву «Экспресс газета».

Отношения во время съемок фильма «3+2»

Сейчас актриса восстанавливается после шести операций: ей заменили шейку бедра. Подобные вмешательства у пациентов преклонного возраста не проходят бесследно. Наталья Фатеева передвигается с помощью ходунков, а во двор выходит на костылях.

Наталья Николаевна признается, что не реагирует на сплетни о себе: «Была операция по замене шейки бедра. Это мое здоровье и моя жизнь. Мне наплевать, что обо мне пишут».

Давно известно, что Фатеева не общается с дочерью и сыном и внуками. Она винит наследников в том, что они помешали ее карьере. И лишь после операции, когда она стала немощной, актриса возобновила общение, но и опять лишь на время.

Ранее сын Фатеевой Владимир, которого она родила во втором браке с актером и режиссером Владимиром Басовым, рассказывал в интервью «Комсомольской правде», что общения с матерью нет: «Но в доме есть люди, которые ей помогают, моют, убирают… Все нормально!».

От первого брака с актером Владимиром Тарабариновым у Фатеевой есть дочь Наталья. Актриса снялась в 110 фильмах.

Текст: Галина Нежнева

Фото: кадры из фильма, Kinopoisk.ru

Видео: youtube.com/ Москва 24

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