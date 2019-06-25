84-летняя Наталья Фатеева учится заново ходить после шести операций

Сейчас актриса восстанавливается после шести операций: ей заменили шейку бедра. Подобные вмешательства у пациентов преклонного возраста не проходят бесследно. Наталья Фатеева передвигается с помощью ходунков, а во двор выходит на костылях.

Наталья Николаевна признается, что не реагирует на сплетни о себе: «Была операция по замене шейки бедра. Это мое здоровье и моя жизнь. Мне наплевать, что обо мне пишут».

Давно известно, что Фатеева не общается с дочерью и сыном и внуками. Она винит наследников в том, что они помешали ее карьере. И лишь после операции, когда она стала немощной, актриса возобновила общение, но и опять лишь на время.

Ранее сын Фатеевой Владимир, которого она родила во втором браке с актером и режиссером Владимиром Басовым, рассказывал в интервью «Комсомольской правде», что общения с матерью нет: «Но в доме есть люди, которые ей помогают, моют, убирают… Все нормально!».

От первого брака с актером Владимиром Тарабариновым у Фатеевой есть дочь Наталья. Актриса снялась в 110 фильмах.