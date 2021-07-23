Наталья Варлей: как красавица и комсомолка пережила три развода и осталась одна

Отец Натальи Варлей был капитаном дальнего плавания, семья постоянно переезжала. За короткое время после рождения девочки семья сменила несколько городов. В итоге Варлей осели в Москве.

Наташа росла одаренным и талантливым ребенком: в 4 года она уже сочиняла стихи и проявляла интерес к спорту. Но врачи запретили ей серьезные физические нагрузки из-за обнаруженного ревмокардита. Впрочем, впоследствии диагноз не помешал сделать ей успешную карьеру в цирке.

А цирковым искусством девочка заболела, когда увидела объявление о наборе в группу детей 11-13 лет. Варлей пошла на смотр и ее приняли. В итоге Наталья поняла, что без цирка ей жизни не будет и в 1965 году с отличием окончила акробатическое отделение циркового училища. Сразу же Наталья начала выступать на манеже.