Наталья Варлей: как красавица и комсомолка пережила три развода и осталась одна
В июне Наталье Варлей исполнилось 74 года. Но, глядя на нее, в это трудно поверить. И сейчас, 55 лет спустя после выхода на экраны фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», ее глаза все так же горят.
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Фото: Kinopoisk.ru
Наталья Варлей родилась в 1947 году в Румынии. В генах предков актрисы намешано много кровей. По семейным преданиям, в XIX веке из Уэльса в Россию приехали конезаводчики с фамилией Варлей, женились на русских, здесь и осели.
Отец Натальи Варлей был капитаном дальнего плавания, семья постоянно переезжала. За короткое время после рождения девочки семья сменила несколько городов. В итоге Варлей осели в Москве.
Наташа росла одаренным и талантливым ребенком: в 4 года она уже сочиняла стихи и проявляла интерес к спорту. Но врачи запретили ей серьезные физические нагрузки из-за обнаруженного ревмокардита. Впрочем, впоследствии диагноз не помешал сделать ей успешную карьеру в цирке.
А цирковым искусством девочка заболела, когда увидела объявление о наборе в группу детей 11-13 лет. Варлей пошла на смотр и ее приняли. В итоге Наталья поняла, что без цирка ей жизни не будет и в 1965 году с отличием окончила акробатическое отделение циркового училища. Сразу же Наталья начала выступать на манеже.
Долгое время она работала со знаменитым Леонидом Енгибаровым.
Енгибаров дружил с известным режиссером Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем. И когда он однажды пришел в цирк к товарищу, увидел там юную Варлей. Режиссер позвал акробатку в свой фильм «Формула радуги», выделив ей небольшую роль медсестры.
«Юра позже мне рассказывал (и потом повторял во всех интервью): "На арену вышло неземное существо! Нежная кожа! Блестящие волосы!.. Глаза!.. Улыбка!.. Неземное существо оторвалось от земли и полетело!..". Не представляю, как он это все увидел издалека…», — писала Варлей в мемуарах.
И сразу же после дебюта в кино Наталья получила приглашение сниматься в «Кавказской пленнице» — и в главной роли!
Фото: Kinopoisk.ru
Кинопробы на роль Нины у Гайдая прошли 500 актрис, среди них были Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Марианна и Анастасия Вертинские. Но досталась роль красавицы и комсомолки Наталье Варлей.
На кастинге справиться с волнением начинающей актрисе помог тот самый ослик. Наталья подкармливала его морковкой, чтобы стоял смирно, а он засосал ей руку. Варлей расхохоталась, а Гайдай скомандовал: «Снято!». Режиссер также попросил артистку снять несколько дублей в купальнике. Она с легкостью согласилась, чем удивила съемочную группу.
«Но они забыли, что я работала в цирке, и купальник — это, по сути, моя униформа», — скажет позже актриса.
Премьера «Кавказской пленницы» состоялась в 1967-м. 20-летняя Наталья Варлей проснулась знаменитой. Все напевали песенку про медведей, а девушки просили в парикмахерских сделать им прическу «как у Нины».
Фото: Kinopoisk.ru
В том же году Наталья в первый раз вышла замуж. Ее брак был не по большой любви, а вопреки всем. Варлей отправилась в загс с актером и режиссером Николаем Бурляевым. Но их семья распалась уже на следующий год. Молодая жена не смогла свыкнуться с тем, что была у супруга не на первом месте, а также с его амбициями и самолюбованием.
Фото: Kinopoisk.ru
В 1967 году Наталья снялась в фильме «Вий», а после на несколько лет забыла про кино. Все время она посвятила учебе в Театральном институте им. Щукина.
В начале 1970-х она вернулась в кинематограф. На экраны вышло сразу несколько картин с ее участием: «Бег», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Золото», «Бушует "Маргарита"». В последующие годы Варлей снималась много.
В 1971-м актриса попыталась во второй раз построить счастливую семью. Ее избранником стал Владимир Тихонов, сын легендарных Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова (они были женаты 13 лет). Через год после свадьбы у супругов родился сын Василий. Но вскоре поползли слухи, что отцом мальчика является не Тихонов, а Константин Райкин. Нонна Мордюкова до конца жизни так внука и не признала.
Брак Натальи и Владимира дал трещину, когда он подсел на наркотики. В 1978-м они развелись. Тихонов-младший умер в 40-летнем возрасте в 1990 году. Варлей в интервью убеждала, что причиной его преждевременной кончины была пагубная привычка.
Фото: Kinopoisk.ru
Успела Наталья Варлей зарекомендовать себя и в театре. До 1978 года она служила в театре им. Станиславского.
1980-е стали для актрисы продуктивным временем. Она снялась в таких фильмах, как «Не хочу быть взрослым», «Гостья из будущего», «Опасный приз» и других.
В 1985 году Наталья Варлей во второй раз стала мамой. У нее родился сын Александр. Имени его отца актриса не называет. Лишь однажды она обмолвилась, что сын и отец встречались всего один раз. Молва приписывала в родители Саше артиста из Узбекистана Ульмаса Алиходжаева.
Фото: Natalya Loginova/ Global Look press
В 90-е годы в актерской карьере Варлей наступил застой, как и у многих ее коллег — время было сложное. Но артистка открыла в себе новый талант: она озвучивала главных героинь в мыльных операх. Так, ее голосом говорит Вероника Кастро в «Дикой розе».
В конце десятилетия она начала активно работать на ТВ в качестве ведущей и участницы известных проектов («Две звезды» и других).
Был у Натальи Варлей и третий брак. В этот раз она стала женой человека, далекого от мира кино или шоу-бизнеса. Ее супруг Владимир занимался строительным бизнесом. После регистрации в загсе они обвенчались. Но и клятвы перед богом не спасли семью от развала.
Фото: Ltd Foma/ Global Look press
В последние годы Наталья Варлей живет одна — со множеством кошек. Дети давно выросли. Старший Василий с семьей живет в Вероне (здесь он окончил университет и работал в отеле). Младший сын Александр занимается творчеством.
Фото и видео: кадры фильмов, Kinopoisk.ru, Ltd Foma, Natalya Loginova, Павел Кашаев/ Global Look press, киноконцерн «Мосфильм»
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