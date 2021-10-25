Нерожденные дети, одна любовь: как сложилась судьба дерзкой Анфисы из «Вечного зова»
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Фото: Кадр фильма
Тамара Семина счастливый человек: она решила стать актрисой и, по невероятной случайности, поступила в вуз вне времени, прославилась, еще будучи студенткой, разбивала сердца величайшим мужчинам своего времени, а любила всю жизнь одного-единственного, с кем встретилась в юности.
Тамара Семина родилась в 1938 году в семье военнослужащего. Великая Отечественная разрушила счастливое детство будущей актрисы — отец погиб на фронте. И мать с двумя детьми на руках перебралась из Льгова в Брянск. Через год после Победы мать Тамары встретила человека, который на всю жизнь стал ближайшим другом ее детям, — Петра Васильевича Семина. Он был настоящим отцом приемным детям, дал им отчество и фамилию, которые актриса с честью и благодарностью носит.
«Отчим, а никого не было роднее. Вот такие у нас были отношения», — рассказывала актриса в программе «Судьба человека».
В школе Тамара училась «со скрипом». «Я еле окончила 8-й класс, и то, только потому, что мама меня достала», — вспоминала актриса. После получения аттестата Семина отправилась зарабатывать первые деньги, устроилась библиотекарем.
Днем она работала, а с 6 до 11 вечера училась в школе рабочей молодежи. И там ее учителем русского языка и литературы был великий Булат Окуджава.
Актриса вспоминала, что Окуджава с понимаем относился к ученикам, которые только пришли со смены. Если кто-то был голодный — разрешал поесть, если кто-то устал так, что валился с ног, — позволял вздремнуть. И среди всего этого рабочего люда выделялась Тамара Семина...
После школы Тамара поступила в Калуге в педагогический институт, но вскоре забрала документы, потому что знала, что хочет быть только актрисой, и отправилась в Москву.
Фото: Russian Look/ Global Look press
Время вступительных экзаменов в театральные вузы уже прошло, но судьба улыбнулась Тамаре Семиной. Она попала под дождь и забежала погреться в первый остановившийся рядом троллейбус, а тот привез ее прямиком к дверям ВГИКа. Каким-то чудом девушке из провинции удалось убедить педагогов допустить ее до прослушивания.
И, стоя перед именитыми мастерами, Тамара впервые продемонстрировала публике свой дерзкий характер. Когда она начала петь тоненьким голоском, члены приемной комиссии стали меж собой ее обсуждать, и абитуриентка на полуслове замолчала. «Что же вы не поете дальше?» — поинтересовались педагоги. «Сами петь говорите, а болтаете. Можно продолжать?» — смело поинтересовалась Семина. Тем не менее просмотр завершился успешно, и абитуриентка переквалифицировалась в студентку.
Фото: Кадр фильма
На фоне красивых однокашниц Тамара Семина выглядела невзрачной. Но отсутствие выдающихся внешних данных не мешало ей по полной проявлять актерский талант. В вузе студентке пророчили карьеру комедийной актрисы, но она пошла по другому пути, став одной из самых известных артисток в драматическом жанре.
Сниматься в кино Тамара начала в студенческие годы. В 20 лет она сыграла с Василием Шукшиным в фильме «Два Федора», затем появилась в фильме Вилена Азарова «Все начинается с дороги».
Дипломной работой молодой актрисы стал фильм Михаила Швейцера «Воскресение» по одноименному роману Достоевского. Семина получила главную роль Катюши Масловой. Уже на съемках режиссер, который, по сути, открыл драматический талант студентки и сделал ее знаменитостью, заметил, что Семина слишком худа для образа Масловой.
Героиня Достоевского была в теле. И тогда съемочная группа принялась откармливать актрису до тех пор, пока хотя бы чуть не приблизилась к нужному размеру.
В 1961 году, после премьера «Воскресения», Тамару Семиной назвали актрисой года. Сама она называет эту роль самой важной в жизни, которая проложила ей дорогу на большой экран.
Но был в ее судьбе еще один фильм, который, по словам актрисы, принес ей невероятную славу, — «Вечный зов». К съемкам телеэпопеи, растянувшейся на 10 лет, приступили в начале 1970-х. К тому времени Семина появилась в известных картинах: «Коллеги», «Время, вперед!», «Человек, которого я люблю» и других.
В «Вечном зове» Семина играла одну из главных женских ролей — Анфису. Свободную, влюбчивую, смелую... О своей работе в картине артистка говорила: «Роль Анфисы — это постижение едва ли не главного смысла жизни каждой женщины, вообще любого человека. Это определение счастья и несчастья, осознание того, с кем ты прожил отпущенные тебе годы — с любимым или нелюбимым человеком».
Фото: Кадр фильма
Тамаре Семиной часто предлагали играть женщин стервозных, характерных и даже распутных. Но она отказывалась от этих предложений, чтобы не застревать в одном амплуа.
Во многом актриса характером была схожа со своими персонажами: она была такой же смелой, не боялась говорить правду в глаза, никогда не хваталась за блат и чины. И в один из непростых периодов жизни эта своенравность вышла ей боком.
Тамара Семина еще в студенческие годы встретила мужчину, которого любила всю жизнь. Это был талантливый актер Владимир Прокофьев.
Фото: Кадр фильма
До золотой свадьбы Семина и Прокофьев не дожили всего два года. В 2005 актер ушел из жизни после многолетних попыток восстановиться после перенесенного инсульта. Ради того, чтобы проводить с мужем все время и ухаживать за ним, актриса отказалась на несколько лет от съемок. Но это было после...
А в лучшие годы их совместной жизни Тамара Семина много играла и разбивала сердца известным мужчинам. Ей приписывали романы чуть ли не с каждым партнером по съемкам. «Да, они оказывали мне знаки внимания. Но я понимала, что могу только дружить. И, если переступить черту, как потом смотреть в глаза мужу или супруге того артиста? Я всегда дружила с мужчинами, которым нравилась», — откровенничала артистка.
Ухлестывали за ней и мужчины со званиями. Однажды на мероприятии чиновник во время танца предложил Семиной поцеловать его, и получил категоричный отказ... После подобной смелости со стороны красивой женщины несостоявшиеся любовники начинали мстить.
«Они прямым текстом говорили, что, если я не буду идти на уступки, то они перекроют мне кислород», — рассказывала Тамара Семина.
По словам артистки, ее гонения начались с подачи самой Екатерины Фурцевой.
«Однажды я встретила Екатерину Фурцеву в компании Людмилы Зыкиной. Великая певица сказала вслух: "Какая милая девочка". "Да, милая, — протянула в ответ Фурцева. — Но очень строптивая". Мне нравится этот эпитет в мой адрес, он меня характеризует».
До 40 лет Тамара Семина мечтала стать мамой, но не сложилось. Она полностью отдавала себя работе. И однажды во время съемок ей пришлось ходить по пояс в ледяной воде, находиться на ветру в легкой одежде. И она потеряла нерожденного ребенка.
«Это был мальчик, — рассказывала актриса. — У меня был отрицательный резус, но врачи не сделали всего, чтобы сохранить ребенка. А потом было уже ничего не воротить назад».
И после определенного возраста Семина с Прокофьевым перестали мечтать о том, чтобы родить ребенка. Но однажды артистка едва не стала матерью чужого малыша.
В 1974 году Тамара Семина снималась в монофильме «Матерь человеческая» в станице Вешенской (в это же время рядом шли съемки «Судьбы человека» с Василием Шукшиным). Актрисе досталась роль беременной женщины, на глазах которой немцы повесили мужа и 6-летнего ребенка. А потом бедняга родила еще одного малыша. Семина так правдоподобно перевоплотилась в роженицу, что и сама осталась без сил после съемки одной из самых драматичных сцен фильма.
Фото: Кадр фильма
В фильме снимался 14-дневный мальчик-отказничок. На съемочной площадке за ним присматривала главврач дома-малютки. «Он до такой степени меня измучил во время съемок. Я выродила его, прикипела к нему. И заявила, что хочу забрать его себе. На что мне ответили: "Что ты... Это средненький мальчишка. У нас есть такие богатыри, мы тебе получше подберем". Но я хотела именно этого ребенка. И вот жил он 4 дней, а на 15-й мать вернулась. Так наши пути разошлись», — рассказывала Тамара Семина о своем желании стать матерью.
Больше она не предпринимала подобных попыток.
В конце 1970-х — начале 1980-х в карьере Семиной наступил перерыв. Ей почти не предлагали крупных, а главное — заметных ролей. Возможно, сказывалось влияние отвергнутых чиновников.
Но в 1983-м Семина появилась в фильме Самсона Самсонова «Одиноким предоставляется общежитие», где она сыграла красивую, состоятельную, но одинокую и оттого стервозную Ларису Сергеевну.
Фото: Кадр фильма
Следующие два десятилетия стали плодотворными для актрисы. В начале 90-х у ее супруга случился инсульт. О работе пришлось забыть на время, чтобы помочь ему встать на ноги. Но чуда не случилось: в 2005 году Владимир Прокофьев ушел из жизни. Актриса тяжело переживала потерю, долгое время она не хотела никого видеть, не выходила из дома...
В последние годы ролей у актрисы было достаточно. Несколько лет назад Тамара Семина призналась, что ее часто зовут сниматься, но ей приходится буквально отбиваться от нелепых сценариев, по которым она должна играть неприглядные роли.
Фото: Кадр программы
Знаменитая актриса предпочитает жить в одиночестве. Летом 2021 года она дала первое за долгое время интервью, в котором рассказала, почему несколько месяцев не выходила на связь. В феврале от коронавируса скончалась ее последняя сестра, и, по словам Семиной, больше близких людей у нее нет.
В студии программы «Пусть говорят» появились родственники актрисы, общаться с которыми она не желает. «Они родные, но все чужие. Никто никогда не позвонит. Тетку свою Павлину Васильевну я вообще не люблю, я ей это в глаза говорю. Всегда просила ее не приезжать ко мне», — призналась народная артистка РСФСР.
83-летняя Тамара Семина отмечает, что и в своем почтенном возрасте может играть те же роли, что были у нее 50 лет назад: «Все то же самое могу сделать, хоть сейчас! Вообще, пожалуй, ни одна актриса не пережила такую творческую судьбу, как я...».