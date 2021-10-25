Нерожденные дети, одна любовь: как сложилась судьба дерзкой Анфисы из «Вечного зова»

Тамара Семина счастливый человек: она решила стать актрисой и, по невероятной случайности, поступила в вуз вне времени, прославилась, еще будучи студенткой, разбивала сердца величайшим мужчинам своего времени, а любила всю жизнь одного-единственного, с кем встретилась в юности.

Тамара Семина родилась в 1938 году в семье военнослужащего. Великая Отечественная разрушила счастливое детство будущей актрисы — отец погиб на фронте. И мать с двумя детьми на руках перебралась из Льгова в Брянск. Через год после Победы мать Тамары встретила человека, который на всю жизнь стал ближайшим другом ее детям, — Петра Васильевича Семина. Он был настоящим отцом приемным детям, дал им отчество и фамилию, которые актриса с честью и благодарностью носит.

«Отчим, а никого не было роднее. Вот такие у нас были отношения», — рассказывала актриса в программе «Судьба человека».

В школе Тамара училась «со скрипом». «Я еле окончила 8-й класс, и то, только потому, что мама меня достала», — вспоминала актриса. После получения аттестата Семина отправилась зарабатывать первые деньги, устроилась библиотекарем.