Алена Михайлова и Юрий Борисов получили премию Chopard Talent Award 2020

В связи с эпидемиологической ситуацией церемония состоялась в камерном формате в специальном зале Chopard VIP Lounge в кинотеатре «Октябрь». Награду вручала председатель жюри короткого метра Марина Жигалова-Озкан, которая дополнила свой образ подвеской Chopard из обновленной коллекции Happy Spirit из белого золота с бриллиантами.

После вступительной речи Марина Жигалова-Озкан объявила победителей юбилейной премия Chopard Talent Award, которые были выбраны в процессе голосования известными кинокритиками и главными редакторами ведущих глянцевых изданий. Ими стали актриса Алена Михайлова за фильм «Люби их всех» и актер Юрий Борисов за роль в фильме «Бык». Для церемонии награждения Алена выбрала серьги Chopard из коллекции Happy Hearts из розового золота с перламутром и бриллиантами. Юрий Борисов дополнил свой образ часами Chopard из новой коллекции L.U.C XP Il Sarto Kiton.