Мороз, Тарханова, Климова и еще 11 самых ярких актрис российских сериалов

Юлия Снигирь является одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Несколько лет назад многие сомневались в ее талантах и заявляли, что кроме эффектной внешности похвастаться ей нечем. Отношение зрителей и критиков к Снигирь изменилось после выхода сериалов «Великая» и «Кровавая барыня», в которых она сыграла главные роли.

Евгения Лоза