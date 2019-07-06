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Мороз, Тарханова, Климова и еще 11 самых ярких актрис российских сериалов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Мороз

Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
За последние несколько лет в свет вышли десятки увлекательных сериалов — исторических, затрагивающих острые социальные вопросы, посвященных любви и отношениям и не только. Мы выбрали самых красивых и востребованных актрис из популярных и успешных российских телесериалов, которые могут украсить своим появление любые кинопроекты и светские мероприятия.

Дарья Мороз

Фото: Starface

Актриса театра и кино, обладательница престижных кинопремий Дарья Мороз недавно снова оказалась в центре внимания после премьеры первого сезона провокационного сериала «Содержанки», который снимает ее экс-супруг, популярный режиссер Константин Богомолов. Дарья смело согласилась на смелые сцены в картине и продемонстрировала себя зрителям во всей красе. Недавно стало известно, что уже началась работа над вторым сезоном нашумевшего проекта. ### Глафира Тарханова

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Зрители полюбили Глафиру Тарханову за ее яркие роли в сериалах «Измены» и «Громовы». Армия поклонников этой обаятельной и непосредственной актрисы растет день ото дня — недавно у ее страницы в Instagram стало более 500 тысяч подписчиков. Любят Глафиру за талант, искренность и естественную красоту — роскошные волосы, огромные глаза, точеная фигура, сияющая улыбка и никакой пластики.

Юлия Снигирь

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлия Снигирь является одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Несколько лет назад многие сомневались в ее талантах и заявляли, что кроме эффектной внешности похвастаться ей нечем. Отношение зрителей и критиков к Снигирь изменилось после выхода сериалов «Великая» и «Кровавая барыня», в которых она сыграла главные роли.

Евгения Лоза

Фото: Instagram

Евгения Лоза много лет снимается в сериалах. Прорыв в ее карьере случился после выхода на экраны сериала «Восток-Запад», в котором она сыграла главную роль. По сюжету, героиня Евгении, хрупкая блондинка с ангельской внешностью, как в омут с головой бросается в отношения с горячим турецким мачо. За перипетиями этого бурного романа взволнованно следили миллионы женщин...

Александра Никифорова

Фото: Instagram

Героиней еще одной истории о бурных романтических российского-турецких отношений стала актриса с внешностью тургеневской барышни Александра Никифорова. Зрители с нетерпением ждут премьеру второго сезона сериала «Султан моего сердца», с Евгенией в главной роли.

Карина Андоленко

Фото: Instagram

Карина Андоленко недавно снова напомнила поклонникам о себе и своей красоте, снявшись в популярных сериалах «Золотая орда» и «Чужая кровь». ### Евгения Брик

Фото: Starface

Покорившая сердца миллионов телезителей после выхода сериала «Оттепель» Евгения Брик во всей красе продемонстрировала себя и свои таланты в многосерийном фильме «Садовое кольцо» о жизни успешных москвичей, которые за счастливым фасадом скрывают свои тайны... ### Настасья Самбурская

Фото: Starface

Одна из самых ярких актрис Настасья Самбурская прославилась благодаря сериалу «Универ». Правда, сама актриса не в восторге от того, что многие ассоциируют ее с героиней этого комедийного проекта, и мечтает о более интересных ролях. ### Софья Каштанова

Фото: Eastnews

О Софии Каштановой миллионы телезрителей узнали благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», в котором она предстала в образе обольстительной роковой красотки.

Екатерина Климова

Фото: Starface

Екатерина Климова уже много лет является любимицей российских телезрителей. Одной из последних ярких работ актрисы стала роль в сериале «Молодежка».

Елена Подкаминская

Фото: Starface

Елена Подкаминская после выхода сериала «Кухня» стала одной из самых успешных и привлекательных актрис. Она появилась на обложке мужского журнала Maxim, стала выходить в свет, участвовать в различных телепроектах со знаменитостями и получать все новые предложения от режиссеров.

Юлия Пересильд

Фото: Eastnews

Юлия Пересильд недавно сыграла очень яркую главную роль в сериале «Золотая орда», а скоро на экраны выйдет новый проект с ее участием «Зулейха открывает глаза». Последний, к слову, был назван самой ожидаемой экранизацией по итогам фестиваля «Читка».

Кристина Асмус

Фото: Instagram

Сериал «Интерны» стал для Кристины Асмус дебютом на экране: в популярном шоу начинающая актриса сыграла скромницу Варю Черноус. Трогательная хрупкая девушка в белоснежном медицинском халате стала мечтой миллионов мужчин...

Татьяна Храмова

Фото: Instagram

Красавица с роскошной фигурой Татьяна Храмова покорила телезрителей эффектной ролью в сериале «Фитнес», в котором она сыграла сексапильного фитнес-тренера.

_Текст: Роман Страстный_ _Фото: Instagram, Getty, East News, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru_ **Подписывайтесь на страницы Passion.ru** в [ВКонтакте](https://vk.com/passionru), [Одноклассниках](https://ok.ru/group/54550166110227), [Facebook](https://www.facebook.com/passion.ru) и [Instagram](https://www.instagram.com/passionru/)!
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