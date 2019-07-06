Мороз, Тарханова, Климова и еще 11 самых ярких актрис российских сериалов

Дарья Мороз
Фото: Starface
Актриса театра и кино, обладательница престижных кинопремий Дарья Мороз недавно снова оказалась в центре внимания после премьеры первого сезона провокационного сериала «Содержанки», который снимает ее экс-супруг, популярный режиссер Константин Богомолов. Дарья смело согласилась на смелые сцены в картине и продемонстрировала себя зрителям во всей красе. Недавно стало известно, что уже началась работа над вторым сезоном нашумевшего проекта. ### Глафира Тарханова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Зрители полюбили Глафиру Тарханову за ее яркие роли в сериалах «Измены» и «Громовы». Армия поклонников этой обаятельной и непосредственной актрисы растет день ото дня — недавно у ее страницы в Instagram стало более 500 тысяч подписчиков. Любят Глафиру за талант, искренность и естественную красоту — роскошные волосы, огромные глаза, точеная фигура, сияющая улыбка и никакой пластики.
Юлия Снигирь
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Снигирь является одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Несколько лет назад многие сомневались в ее талантах и заявляли, что кроме эффектной внешности похвастаться ей нечем. Отношение зрителей и критиков к Снигирь изменилось после выхода сериалов «Великая» и «Кровавая барыня», в которых она сыграла главные роли.
Евгения Лоза
Фото: Instagram
Евгения Лоза много лет снимается в сериалах. Прорыв в ее карьере случился после выхода на экраны сериала «Восток-Запад», в котором она сыграла главную роль. По сюжету, героиня Евгении, хрупкая блондинка с ангельской внешностью, как в омут с головой бросается в отношения с горячим турецким мачо. За перипетиями этого бурного романа взволнованно следили миллионы женщин...
Александра Никифорова
Фото: Instagram
Героиней еще одной истории о бурных романтических российского-турецких отношений стала актриса с внешностью тургеневской барышни Александра Никифорова. Зрители с нетерпением ждут премьеру второго сезона сериала «Султан моего сердца», с Евгенией в главной роли.
Карина Андоленко
Фото: Instagram
Карина Андоленко недавно снова напомнила поклонникам о себе и своей красоте, снявшись в популярных сериалах «Золотая орда» и «Чужая кровь». ### Евгения Брик
Фото: Starface
Покорившая сердца миллионов телезителей после выхода сериала «Оттепель» Евгения Брик во всей красе продемонстрировала себя и свои таланты в многосерийном фильме «Садовое кольцо» о жизни успешных москвичей, которые за счастливым фасадом скрывают свои тайны... ### Настасья Самбурская
Фото: Starface
Одна из самых ярких актрис Настасья Самбурская прославилась благодаря сериалу «Универ». Правда, сама актриса не в восторге от того, что многие ассоциируют ее с героиней этого комедийного проекта, и мечтает о более интересных ролях. ### Софья Каштанова
Фото: Eastnews
О Софии Каштановой миллионы телезрителей узнали благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», в котором она предстала в образе обольстительной роковой красотки.
Екатерина Климова
Фото: Starface
Екатерина Климова уже много лет является любимицей российских телезрителей. Одной из последних ярких работ актрисы стала роль в сериале «Молодежка».
Елена Подкаминская
Фото: Starface
Елена Подкаминская после выхода сериала «Кухня» стала одной из самых успешных и привлекательных актрис. Она появилась на обложке мужского журнала Maxim, стала выходить в свет, участвовать в различных телепроектах со знаменитостями и получать все новые предложения от режиссеров.
Юлия Пересильд
Фото: Eastnews
Юлия Пересильд недавно сыграла очень яркую главную роль в сериале «Золотая орда», а скоро на экраны выйдет новый проект с ее участием «Зулейха открывает глаза». Последний, к слову, был назван самой ожидаемой экранизацией по итогам фестиваля «Читка».
Кристина Асмус
Фото: Instagram
Сериал «Интерны» стал для Кристины Асмус дебютом на экране: в популярном шоу начинающая актриса сыграла скромницу Варю Черноус. Трогательная хрупкая девушка в белоснежном медицинском халате стала мечтой миллионов мужчин...
Татьяна Храмова
Фото: Instagram
Красавица с роскошной фигурой Татьяна Храмова покорила телезрителей эффектной ролью в сериале «Фитнес», в котором она сыграла сексапильного фитнес-тренера.
_Текст: Роман Страстный_ _Фото: Instagram, Getty, East News, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru_ **Подписывайтесь на страницы Passion.ru** в [ВКонтакте](https://vk.com/passionru), [Одноклассниках](https://ok.ru/group/54550166110227), [Facebook](https://www.facebook.com/passion.ru) и [Instagram](https://www.instagram.com/passionru/)!