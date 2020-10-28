Шмыкова, Горбачева, Арзамасова и другие эффектные актрисы с нестандартной внешностью
Фото: Пресс-служба
Варвара Шмыкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Театральная актриса Варвара Шмыкова прославилась благодаря нашумевшему сериалу «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна, в котором сыграла очень эффектную роль. Кроме того, она ведет яркий Instagram, в котором демонстрирует свою нестандартную красоту на фотографиях, сделанных с любовью ее мужем-оператом.
Ирина Горбачева
Фото: Пресс-служба
За последние несколько лет Ирина Горбачева стала одной из самых успешных актрис российского кинематографа. Звезда фильмов «Аритмия» и «Я худею», сериала «Чики» и других ярких проектов любит короткие стрижки, необычные наряды и гордится своей анрогинной внешностью, с которой любит экспериментировать.
Лиза Арзамасова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елизавета Арзамасова сыграла в «Папиных дочках» девочку-ботана с тугими косичками, в очках и с очень серьезным выражением лица. Несколько лет назад актриса удивила поклонников сериала разительными переменами во внешности. Лиза повзрослела, расцвела, начала краситься и эффектно одеваться. Теперь Арзамасова часто появляется на светских мероприятиях и выкладывает в Instagram свои фото в бикини и нарядах с декольте. Некоторые критикуют ее за нестанартную внешность, а другие наоборот хвалят за естественность.
Оксана Фандера
Фото: Пресс-служба
Хотя Оксана Фандера заняла второе место на первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица», назвать ее обладательницей идеальных черт лица нельзя. Впрочем, это скорее ее преимущество. Актриса является харизматиченой женщиной с изюминкой и необычной внешностью, что и привлекает к ней все больше поклонников.
Дарья Мороз
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Актриса театра и кино, обладательница престижных кинопремий Дарья Мороз, отрезавшая волосы и перекрасившаяся в блонд, недавно снова оказалась в центре внимания после премьеры первого сезона провокационного сериала «Содержанки», который снимает ее экс-супруг, популярный режиссер Константин Богомолов. Дарья смело согласилась на очено провокационные сцены в картине и продемонстрировала себя зрителям во всей красе.
Екатерина Варнава
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Я была некрасивой девчонкой. Долговязой, кривоногой… Нет, нет, ноги у меня до сих пор кривые, просто я научилась это скрывать. Но классической "симпатяжкой" я не была. Когда в школе или в лагере выбирали "Самую красивую девочку", "Самую веселую" и тому подобное, я всегда была веселой. Или доброй. Мне ничего не оставалось, кроме как развлекать людей. Хотя я, правда, не понимала: почему, ну почему никто не считает меня красивой!», — рассказала звезда Comedy Woman Екатерина Варнава в интервью Woman.ru.
Полина Ауг
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Неклассическая красотка Полина Ауг — актриса, известная по сериалам «С чего начинается Родина» и «Доктор Рихтер», фильмам «Девушка с косой», «Небесные жены луговых мари». На фоне коллег она выделяется необычной внешностью и бездонными голубыми глазами, в частности.
Анна Цуканова-Котт
Фото: Starface
Анна Цуканова-Котт — телеведущая, певица, актриса театра и кино, получившая известность благодаря киножурналу «Ералаш» и сериалу «Восьмидесятые».
Нелли Уварова
Фото: Пресс-служба
Нелли Уварова сыграла в сериале «Не родись красивой» забитую дурнушку Катю с добрым сердцем и большими комплексами, которой никак не удается устроить личную жизнь, а о любимом мужчине приходится только мечтать. Сама актриса вышла замуж за режиссера проекта через несколько месяцев после его выхода на экраны.
Олеся Железняк
Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
Олеся Железняк покорила публику благодаря своим ярким ролям в сериале «Сваты» и фильме «Ландыш серебристый».
Инна Чурикова
Фото: Eastnews
Актерская карьера Чуриковой началась с известной всем киносказки «Морозко», где она блестяще исполнила роль Марфушки. Затем последовали более серьезные картины и героини с непростой судьбой. Санитарка, Жанна д'Арк, баронесса, генеральша — Инна смогла передать характер каждого персонажа. Сейчас на счету актрисы более 50 кинокартин. Непосредственная, невероятная, смешная, трогательная, властная, пугающая и восхищающая... Инна Михайловна умеет сыграть самых разноплановых персонажей и при этом выглядеть естественно. Ее звание Народной артистки СССР подтверждено любовью миллионов зрителей.
Лия Ахеджакова
Фото: kinopoisk.ru
Народной артистке Российской Федерации и одной из самых любимых миллионами наших зрителей актрисе Лие Ахеджаковой пару лет назад исполнилось 80. Она в основном играла второстепенные роли в очень известных фильмах, но делала это так, что ее героини в итоге многим запомнились даже больше, чем основные персонажи картин, в которых она снималась. Трогательная, забавная, обаятельная, талантливая — Лия Ахеджакова даже за несколько минут экранного времени умеет покорить любого!
Алиса Фрейндлих
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
С участием прекрасной Алисы Бруновны Фрейндлих вышло много любимых миллионами зрителей фильмов. Если вам нравится ее актерская игра и огромное обаяние, то рекомендуем пересмотреть такие картины, как «Служебный роман», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс».
Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / passion.ru
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