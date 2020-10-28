Шмыкова, Горбачева, Арзамасова и другие эффектные актрисы с нестандартной внешностью

«Я была некрасивой девчонкой. Долговязой, кривоногой… Нет, нет, ноги у меня до сих пор кривые, просто я научилась это скрывать. Но классической "симпатяжкой" я не была. Когда в школе или в лагере выбирали "Самую красивую девочку", "Самую веселую" и тому подобное, я всегда была веселой. Или доброй. Мне ничего не оставалось, кроме как развлекать людей. Хотя я, правда, не понимала: почему, ну почему никто не считает меня красивой!», — рассказала звезда Comedy Woman Екатерина Варнава в интервью Woman.ru.

Полина Ауг