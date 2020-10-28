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Шмыкова, Горбачева, Арзамасова и другие эффектные актрисы с нестандартной внешностью

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Варвара Шмыкова

Фото: Пресс-служба

Этих ярких, талантливых и успешных актрис нельзя назвать классическими красавицами, что не мешает им строить успешную карьеру, быть привлекательными и покорять все новых поклонников. Многие режиссеры как раз и любят их за нестандартную запоминающуюся внешность.

Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Театральная актриса Варвара Шмыкова прославилась благодаря нашумевшему сериалу «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна, в котором сыграла очень эффектную роль. Кроме того, она ведет яркий Instagram, в котором демонстрирует свою нестандартную красоту на фотографиях, сделанных с любовью ее мужем-оператом.

Ирина Горбачева

Ирина Горбачева

Фото: Пресс-служба

За последние несколько лет Ирина Горбачева стала одной из самых успешных актрис российского кинематографа. Звезда фильмов «Аритмия» и «Я худею», сериала «Чики» и других ярких проектов любит короткие стрижки, необычные наряды и гордится своей анрогинной внешностью, с которой любит экспериментировать.

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Елизавета Арзамасова сыграла в «Папиных дочках» девочку-ботана с тугими косичками, в очках и с очень серьезным выражением лица. Несколько лет назад актриса удивила поклонников сериала разительными переменами во внешности. Лиза повзрослела, расцвела, начала краситься и эффектно одеваться. Теперь Арзамасова часто появляется на светских мероприятиях и выкладывает в Instagram свои фото в бикини и нарядах с декольте. Некоторые критикуют ее за нестанартную внешность, а другие наоборот хвалят за естественность.

Оксана Фандера

Оксана Фандера

Фото: Пресс-служба

Хотя Оксана Фандера заняла второе место на первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица», назвать ее обладательницей идеальных черт лица нельзя. Впрочем, это скорее ее преимущество. Актриса является харизматиченой женщиной с изюминкой и необычной внешностью, что и привлекает к ней все больше поклонников.

Дарья Мороз

Дарья Мороз

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Актриса театра и кино, обладательница престижных кинопремий Дарья Мороз, отрезавшая волосы и перекрасившаяся в блонд, недавно снова оказалась в центре внимания после премьеры первого сезона провокационного сериала «Содержанки», который снимает ее экс-супруг, популярный режиссер Константин Богомолов. Дарья смело согласилась на очено провокационные сцены в картине и продемонстрировала себя зрителям во всей красе.

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

«Я была некрасивой девчонкой. Долговязой, кривоногой… Нет, нет, ноги у меня до сих пор кривые, просто я научилась это скрывать. Но классической "симпатяжкой" я не была. Когда в школе или в лагере выбирали "Самую красивую девочку", "Самую веселую" и тому подобное, я всегда была веселой. Или доброй. Мне ничего не оставалось, кроме как развлекать людей. Хотя я, правда, не понимала: почему, ну почему никто не считает меня красивой!», — рассказала звезда Comedy Woman Екатерина Варнава в интервью Woman.ru.

Полина Ауг

Полина Ауг

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Неклассическая красотка Полина Ауг — актриса, известная по сериалам «С чего начинается Родина» и «Доктор Рихтер», фильмам «Девушка с косой», «Небесные жены луговых мари». На фоне коллег она выделяется необычной внешностью и бездонными голубыми глазами, в частности.

Анна Цуканова-Котт

Анна Цуканова-Котт

Фото: Starface

Анна Цуканова-Котт — телеведущая, певица, актриса театра и кино, получившая известность благодаря киножурналу «Ералаш» и сериалу «Восьмидесятые».

Нелли Уварова

Нелли Уварова

Фото: Пресс-служба

Нелли Уварова сыграла в сериале «Не родись красивой» забитую дурнушку Катю с добрым сердцем и большими комплексами, которой никак не удается устроить личную жизнь, а о любимом мужчине приходится только мечтать. Сама актриса вышла замуж за режиссера проекта через несколько месяцев после его выхода на экраны.

Олеся Железняк

Олеся Железняк

Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Олеся Железняк покорила публику благодаря своим ярким ролям в сериале «Сваты» и фильме «Ландыш серебристый».

Инна Чурикова

Инна Чурикова

Фото: Eastnews

Актерская карьера Чуриковой началась с известной всем киносказки «Морозко», где она блестяще исполнила роль Марфушки. Затем последовали более серьезные картины и героини с непростой судьбой. Санитарка, Жанна д'Арк, баронесса, генеральша — Инна смогла передать характер каждого персонажа. Сейчас на счету актрисы более 50 кинокартин. Непосредственная, невероятная, смешная, трогательная, властная, пугающая и восхищающая... Инна Михайловна умеет сыграть самых разноплановых персонажей и при этом выглядеть естественно. Ее звание Народной артистки СССР подтверждено любовью миллионов зрителей.

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова

Фото: kinopoisk.ru

Народной артистке Российской Федерации и одной из самых любимых миллионами наших зрителей актрисе Лие Ахеджаковой пару лет назад исполнилось 80. Она в основном играла второстепенные роли в очень известных фильмах, но делала это так, что ее героини в итоге многим запомнились даже больше, чем основные персонажи картин, в которых она снималась. Трогательная, забавная, обаятельная, талантливая — Лия Ахеджакова даже за несколько минут экранного времени умеет покорить любого!

Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

С участием прекрасной Алисы Бруновны Фрейндлих вышло много любимых миллионами зрителей фильмов. Если вам нравится ее актерская игра и огромное обаяние, то рекомендуем пересмотреть такие картины, как «Служебный роман», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс».

Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / passion.ru

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