Аксенова в лакированных брюках, Александрова в кожаной юбке и другие на премьере фильма «Глубже!»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Гостей и коллег в столичном кинотеатре «Октябрь» приветстсвовали Александр Паль и Любовь Аксенова. Актеры, судя по всему, были в прекрасном нстроении, дурачились на красной дорожке, вместе позировали фотографам и всячески пытались обыграть провокационную тему фильма.
Аксенова появилась на премьере в дерзком эффектном образе: объемную белую рубашку с мужского плеча она сочетала с обтягивающим черным топом, узкими лакированными брюками с завышенной талией и грубыми ботинками на шнурках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Марина Александрова выбрала более классический стиль: черную водолазку и кожаную юбку-трапецию ниже колен она надела вместе с бежевым тренчем. Завершали образ остроносые сапоги на небольшом каблуке и массивные золотые украшения.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Нино Нинидзе и Максим Виторган, которые в последнее время являются частыми гостями различных кинопремьер, снова оделись в похожем стиле, выбрав вещи схожих оттенков и фактур, в очередной раз подчеркнув, что они прекрасно подходят друг другу.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Также премьеру посетили Дарья Повереннова и Александр Жигалкин, Андрей Макаревич с супругой Эйнат Кляйн, Варвара Шмыкова, Игорь Угольников, Полина Ауг и многие другие.
Фильм «Глубже!» был впервые показан на прошедшем недавно в Сочи фестивале «Кинотавр». Там картина получила специальный диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю».
По сюжету, молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порноиндустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще так называемые фильмы для взрослых не были такими глубокими...
В широкий прокат картина «Глубже!» выходит 22 октября. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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