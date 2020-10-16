Аксенова в лакированных брюках, Александрова в кожаной юбке и другие на премьере фильма «Глубже!»

Гостей и коллег в столичном кинотеатре «Октябрь» приветстсвовали Александр Паль и Любовь Аксенова. Актеры, судя по всему, были в прекрасном нстроении, дурачились на красной дорожке, вместе позировали фотографам и всячески пытались обыграть провокационную тему фильма.

Аксенова появилась на премьере в дерзком эффектном образе: объемную белую рубашку с мужского плеча она сочетала с обтягивающим черным топом, узкими лакированными брюками с завышенной талией и грубыми ботинками на шнурках.