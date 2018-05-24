Костенко, Кудрявцева, Нюша и другие звезды, которые скоро станут мамами

«Вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко скоро родит футболисту Дмитрию Тарасову дочь. Пол будущего ребенка Тарасов рассекретил в середине апреля, посвятив малышке трогательный пост в Instagtram: «Доча ждем тебя очень. Папа с днем рождения, ты всегда рядом со мной, спасибо тебе». Недавно Анастасия подробно рассказала о том, как чувствует себя, и о том, как изменилась во время беременности: «Скажу честно, раньше не понимала, когда внезапно страницы беременной девушки стали содержать 50-80% информации, касающейся этого положения. Теперь все стало ясно. Когда вы трепетно ждете двух заветных полосок, потом видите на первом скрининге человечка, тяжело уже не жить им, не думать каждую минуту. Первые шевеления, гормональные скачки, рост животика, совместные походы в детский мир — все это погружает в это прекрасное время. Начинаешь понимать, что еще немного и жизнь не будет прежней (в хорошем смысле этого слова). Знали бы вы, сколько у беременных загонов... Надеюсь, мои близкие это все понимают».

Пиппа Миддлтон