Актриса беременна от супруга, бизнесмена Хосе Антонио Бастона.

Уже известно, что Ева Лонгория ждет мальчика. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на представителя звезды. Актриса призналась, что беременность стала для нее «полнейшим сюрпризом». Узнав о своем интересном положении, Лонгория отложила работу над новым фильмом и решила сосредоточиться на планировании семьи.

Напомним, Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона в мае прошлого года после трех лет отношений. Ранее актриса, пережившая тяжелый развод с французским баскетболистом Тони Паркером, заявляла, что больше не верит в моногамные отношения. Однако, судя по всему, свое мнение Ева изменила.

Поздравляем актрису с радостной новостью!

Фото: globallookpress, instagram