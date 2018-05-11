«Ты аквариум с золотой рыбкой»: звездные друзья Кудрявцевой наперебой раздают ей советы по поводу беременности

А певица Юлия Началова, которая как раз недавно обсуждала с Лерой ее интересное положение, была более многословной: «Я сказала ей, что она сейчас — аквариум с золотой рыбкой. Чтобы нервы были спокойными, нужно приятные картины рисовать в голове, заняться творчеством для души. Есть витаминки и ограждать себя от негативных новостей. Это не означает равнодушия ко всему, сейчас важнее другое. Лерочка ко всему прислушалась».

Юлия также заявила, что Лера согласилась с ней в том, что супруг не должен находиться в родильной палате во время появления ребенка на свет. Однако телеведущая еще не сообщила об этом своему мужу Игорю Макарову — интересно, что он думает по этому поводу?

Фото: Instagram