«Ты аквариум с золотой рыбкой»: звездные друзья Кудрявцевой наперебой раздают ей советы по поводу беременности

Поклонники гадают, почему популярная телеведущая Лера Кудрявцева, которая, без сомнения, ожидает второго ребенка, не хочет рассказывать ни прессе, ни им об этом радостном событии. Завесу тайны приоткрыла подруга Леры Екатерина Гордон в интервью журналу «Антенна-Телесемь».
По словам адвоката, с которой телеведущая обычно делится секретами, Кудрявцева очень суеверна и боится спугнуть свое счастье, ведь она долгие годы мечтала о пополнении в семье.
А певица Юлия Началова, которая как раз недавно обсуждала с Лерой ее интересное положение, была более многословной: «Я сказала ей, что она сейчас — аквариум с золотой рыбкой. Чтобы нервы были спокойными, нужно приятные картины рисовать в голове, заняться творчеством для души. Есть витаминки и ограждать себя от негативных новостей. Это не означает равнодушия ко всему, сейчас важнее другое. Лерочка ко всему прислушалась».
Юлия также заявила, что Лера согласилась с ней в том, что супруг не должен находиться в родильной палате во время появления ребенка на свет. Однако телеведущая еще не сообщила об этом своему мужу Игорю Макарову — интересно, что он думает по этому поводу?
Фото: Instagram