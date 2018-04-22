Сестра герцогини Кэтрин Пиппа Миддлтон скоро впервые станет мамой

Сегодня стало известно, что родная сестра герцогини Кэмбриджской Пиппа Миддлтон беременна. 34-летняя Филиппа находится на четвертом месяце беременности, сообщает британское издание The Sun. Отметим, что Кейт Миддлтон, которая сама находится в ожидании третьего ребенка, очень рада, что скоро станет тетей.
Напомним, Пиппа Миддлтон и ее возлюбленный Джеймс Мэттьюз сыграли свадьбу 20 мая прошлого года. Венчание прошло в церкви Святого Марка в Энглфилде. Для пары будущий малыш станет первым.
Фото: globallookpress