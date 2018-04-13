31-летняя принцесса Монако Шарлотта Казираги беременна вторым ребенком

Слухи о беременности принцессы Монако появляются в СМИ уже долгое время. На этот раз есть основания полагать, что это — не просто слова: итальянский Vanity Fair эксклюзивно подтвердил, что Шарлотта Казираги и ее жених, сын французской актрисы Кароль Буке Димитрий Рассам, скоро станут родителями.

Пол будущего ребенка пока остается секретом, а вот родится он этим летом. Животик принцессы пока не так заметен: на недавних фотографиях она выглядит просто поправившейся.

У принцессы есть 4-летний сын от отношений с актером Гадом Эльмалехом, а у ее жениха — 6-летняя дочь от модели Маши Новоселовой.