«Если бы сегодня было 1 апреля, то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку, почти как мой муж)))) ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днем все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я. Поэтому начнем понедельник вот с такой вот новости, ну, а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже. Так что дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами», — написала она.