Королева, Муцениеце и другие звезды, простившие измену своим вторым половинам

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стал для поклонников знаменитой пары громом среди ясного неба. Многие не ожидали, что крепкая семья с двумя детьми распадется, но все-таки это случилось. Муцениеце не скрывает, что причиной случившегося стала супружеская неверность — по слухам, Прилучный закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Теперь Агата ведет очень популярное шоу на YouTube, где расспрашивает разных известных людей о том, как они пережили развод. Новой гостьей проекта стала актриса Юлия Меньшова, которая честно рассказала о своих отношениях с супругом Игорем Гординым.

В ходе разговора речь зашла и об отношениях Агаты с Павлом Прилучным. Муцениеце попросила у старшей коллеги совета на будущее, на что Меньшова ответила: «Не нужно загадывать. Мне кажется, вы сейчас очень держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова», — сказала актриса. «Считаете, что я держусь за эту перспективу?» — возразила Агата. «Ну, это очень видно» — парировала Юлия. На это Муцениеце только и смогла обреченно ответить «Черт». Отметим, ранее Агата уже намекала на то, что ждала от мужа первого шага к примирению, к которому, возможно, была готова, но он его так и не сделал.

Юлианна Караулова