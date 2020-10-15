Королева, Муцениеце и другие звезды, простившие измену своим вторым половинам
Фото: Starface
Наташа Королева
Фото: Eastnews
Популярная певица Наташа Королева и ее супруг, известный танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, недавно оказались в центре скандала. Несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле.
«Я не считаю, что мне муж изменил. Тот выброс, который он устроил, я объясняю тем, что он очень эмоциональный и ведет себя как взрослый ребенок. Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели и подставляли... Я больше за него переживала, что он из-за своей глупости попал в такую ситуацию. Я не оправдываю его, но так сложилась ситуация. <...> Самый жирный его косяк — он привел ее домой. <...> Знаешь, сколько баб за двадцать лет мне звонили и писали о романе с Тарзаном, о беременностях своих», — заявила Наташа Королева в интервью Ксении Собчак.
Агата Муцениеце
Фото: Starface
Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стал для поклонников знаменитой пары громом среди ясного неба. Многие не ожидали, что крепкая семья с двумя детьми распадется, но все-таки это случилось. Муцениеце не скрывает, что причиной случившегося стала супружеская неверность — по слухам, Прилучный закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Теперь Агата ведет очень популярное шоу на YouTube, где расспрашивает разных известных людей о том, как они пережили развод. Новой гостьей проекта стала актриса Юлия Меньшова, которая честно рассказала о своих отношениях с супругом Игорем Гординым.
В ходе разговора речь зашла и об отношениях Агаты с Павлом Прилучным. Муцениеце попросила у старшей коллеги совета на будущее, на что Меньшова ответила: «Не нужно загадывать. Мне кажется, вы сейчас очень держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова», — сказала актриса. «Считаете, что я держусь за эту перспективу?» — возразила Агата. «Ну, это очень видно» — парировала Юлия. На это Муцениеце только и смогла обреченно ответить «Черт». Отметим, ранее Агата уже намекала на то, что ждала от мужа первого шага к примирению, к которому, возможно, была готова, но он его так и не сделал.
Юлианна Караулова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Бывшая солистка группы «5sta Family» и финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова призналась, что очень тяжело переживала предательство возлюбленного, за которого собиралась замуж. «Молодой человека сделал мне предложение, но мы не поженились, я вечно сбежавшая невеста. Он мне изменил, я очень переживала... У меня тогда немного поехала крыша, мне стало казаться, что мне нужно, чтобы он ко мне вернулся, что это мой крест, я должна его нести. Я должна терпеть, ведь я его так люблю. Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь. Я его простила, он вернулся, называл меня единственной... Но люди не меняются, как правило. <...> Иногда можно и нужно простить измену, потому что есть сопутствующие факторы, и человек действительно имеет право на ошибку. Но в том случае это не была ошибка, а то, что превратилось в систему. Я поняла, что я никогда не смогу доверять этому человеку, буду сходить с ума, если он не берет телефон», — рассказала певица в интервью каналу Super.
Анжелика Варум
Фото: Starface
Леонид Агутин несколько лет назад бурно отметил завершение фестиваля «Новая волна», мягко говоря, очень расстроив жену Анжелику Варум. На вечеринке музыкант слишком увлекся не только крепкими напитками, но и неизвестной брюнеткой, оказавшейся в том же ресторане. В итоге страстные поцелуи разгоряченного певца и его новой знакомой сняли на видео, ролик выложили в Сеть... Пока многие потешались над пылким Агутиным, самим супругам было не до смеха. Артисты продолжили гастролировать вместе, но вне сцены даже не общались. Как они рассказали сами впоследствии, как-то Леонид пришел в гримерку к Анжелике, они расплакались и... поняли, что ### не хотят расставаться.
Вера Новикова
Фото: Eastnews
Брак Веры Новиковой и Сергея Жигунова разрушил сериал «Моя прекрасная няня», на съемках которого актер познакомился со жгучей брюнеткой Анастасией Заворотнюк. Жигунов развелся, а спустя два года вернулся к жене, которая его простила и приняла. По словам актера, благодаря испытаниям, через которые они прошли, и последующему воссоединению он открыл в супруге много новых ценных качеств, которые раньше не замечал.
Алиса Аршавина
Фото: Instagram Алисы Аршавиной
Андрей Аршавин изменял своей будущей супруге Алисе Казьминой, когда она готовилась к свадьбе и была беременна. Футболист год параллельно встречался с моделью по имени Екатерина, супруг которой решил рассказать об адюльтере Казьминой. О разводе Алиса даже не задумывалась. «Я не понимаю, зачем этот человек появился в нашей жизни спустя два года. Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас. Плакал, когда появился этот Саша, не понимал, как мужик может так поступать — рушить семью. Сейчас у нас все хорошо, разводиться я не собираюсь», — рассказала она журналу «СтарХит». В итоге Аршавины все-таки разошлись, а вот Алиса до сих пор не скрывает, что скучает по Андрею.
Роман Костомаров
Фото: Starface
Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина несколько лет жили в гражданском браке. По слухам, Оксана мечтала о свадьбе, а Роман не спешил в ЗАГС. В итоге Домнина закрутила роман с партнером по шоу «Ледниковый период», актером Владимиром Яглычем. Спустя несколько месяцев они расстались, и фигуристка вернулась к бывшему гражданскому супругу. В том же году спортсмены поженились, а спустя пару лет у них родился сын.
Александр Нестеров
Фото: Starface
Несколько лет назад Нонна Гришаева и Александр Нестеров оказались на грани развода. Тогда в Сети появилось видео, в котором Гришаева целуется с коллегой по спектаклю «Варшавская мелодия» Дмитрием Исаевым. Служебный роман в итоге не разрушил брак Нонны и Александра, которые в интервью предпочитают говорить друг о друге только хорошее, а свой брак называть счастливым.
Рикардо Мольо
Фото: Instagram Наталии Орейро
Наталья Орейро на съемочной площадке телесериала «Среди каннибалов» закрутила роман со своим партнером, красавчиком и сердцеедом Бенхамином Викуньей, с которым они играли любовников. На тот момент знаменитая актриса и певица состояла в браке с музыкантон Рикардо Мольо, который старше ее на двадцать лет... Орейро начала реже видеться с супругом, а потом и вовсе переехала к новому возлюбленному. Однако счастливых отношений не получилось: они ссорились, а когда Наталия уезжала на гастроли, в СМИ появлялись новости о новых девушках любвеобильного Бенхамина. В итоге артистка вернулась к мужу, с которым теперь растит сына.
Фото: eastnews, globallookpress, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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