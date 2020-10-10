Агата Муцениеце на стала отрицать, что может снова сойтись с Павлом Прилучным

В ходе разговора речь зашла и об отношениях Агаты с Павлом Прилучным. Муцениеце попросила у старшей коллеги совета на будущее, на что Меньшова ответила: «Не нужно загадывать. Мне кажется, вы сейчас очень держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова», — сказала актриса. «Считаете, что я держусь за эту перспективу?» — возразила Агата. «Ну, это очень видно» — парировала Юлия. На это Муцениеце только и смогла обреченно ответить «Черт».

«Вы развелись, но для себя оставляете такой плот, на который вы опираетесь, что ведь бывают и другие истории, и моя история будет такая. Вы как-то эту перспективу прочерчиваете для себя. Наверное, она для вас психологически комфортна. На самом деле, вам нужно внутри от нее отказаться. Если она сложится — значит она сложится. Вне зависимости от того, верите вы в нее или не верите. А если вы будете в нее верить, то вас может очень больно ранить то, что будет разрушать эту иллюзию», — закончила свою мысль Меньшова.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и поженились уже через несколько месяцев отношений. Они приняли решение разойтись после 9 лет отношений и громкого скандала с рукоприкладством. Пара официально развелась 15 июня 2020 года. У экс-супругов растут сын Тимофей и дочь Мия. Ходят слухи, что Павел уже нашел себе новую пассию. Ей, якобы, является актриса Мирослава Карпович, с которой актер переехал в новый четырехэтажный дом.