Золото, а не жена? За кого выходят замуж олимпийские чемпионки

После развода со своим тренером Александром Жулиным и нескольких романов, которые ей приписывали, Татьяна Навка, похоже, нашла своего настоящего принца на белом коне. В недавнем интервью фигуристка призналась, что считает супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова идеальным мужчиной, мужем и отцом. По словам Татьяны, она долго держала оборону, но Дмитрий так деликатно и красиво ухаживал, что все в итоге закончилось свадьбой. Летом дочери супругов Надежде исполнится четыре года.

Оксана Домнина и Роман Костомаров