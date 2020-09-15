Агата Муцениеце резко высказалась о новой избраннице Прилучного: «Особь женского пола»

Агата Муцениеце пригласила в свое ток-шоу «Честный развод» актрису Раису Рязанову. Во время беседы ведущая и гостья обсудили больные темы: как пережить расставание с супругом и как построить новую счастливую жизнь. Программа получилась эмоциональной и обе актрисы не сдерживали чувств и слез.

Агата призналась, что еще нескоро забудет развод с Павлом Прилучным. «Похоже, у меня это надолго», — отметила она. «Но если развод уже случился, зачем жалеть?», — задала вопрос ее более опытная коллега.

Раиса Рязанова посоветовала Агате так строить дальнейшую жизнь, чтобы не нанести психологическую травму сыну Тимофею и дочери Мие. «А дальше все будет зависеть и от этой... приобретенной», — намекнула звезда советского кино. «Особи женского пола», — завершила за нее фразу Агата Муцениеце, намекая на новую пассию Прилучного Мирославу Карпович.

«Но я всегда говорю, что папа хороший», — призналась ведущая шоу.

Напомним, Павел и Агата развелись в июне 2020 года через 10 лет после начала их романа. Причиной расставания, по словам Муцениеце стало то, супруг во время самоизоляции много пил, а в пьяном угаре поднял на нее руку.