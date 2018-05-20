Топурия с Гуфом, Лобода с Линдеманном и другие самые невероятные новые пары

Слухи о романе Кети Топурии и Гуфа появились давно и многих сильно удивили. Было непонятно, что общего может быть у рэпера с пагубными зависимостями, меняющего девушек как перчатки и изменявшего экс-супруге, с образцово-показательной женой и мамой, умницей и красавицей Кети?! Выяснилось, что певица давно уже не жила с мужем, бизнесменом Львом Гейхманом, и много времени проводит с Алексеем Долматовым. Именно Кети и помогла Гуфу справиться с пагубными зависимостями.

В последнее время ребята, предпочитавшие не комментировать свой роман, все меньше скрывают свои нежные отношения. «Ма, я тебя поздравляю!!! Ты самый светлый человек на моем пути! Спасибо тебе за все хорошее, что сделала для меня! Всего тебе самого доброго от всей души!!» — вот так рэпер недавно трогательно поздравил Кети с днем рождения. Несколько недель назад в его Instagram появилось фото с певицей, на котором он обнимает ее ниже талии, а на днях Долматов публично признался Топурии в любви.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн