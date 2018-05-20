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Топурия с Гуфом, Лобода с Линдеманном и другие самые невероятные новые пары

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Кети Топурия
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Ничто не предвещало... Так можно охарактеризовать первую реакцию публики на романы этих знаменитостей. В итоге выяснилось, что люди, которые, казалось, совсем не подходили друг другу, могут быть счастливы вместе.

Кети Топурия и Гуф

Слухи о романе Кети Топурии и Гуфа появились давно и многих сильно удивили. Было непонятно, что общего может быть у рэпера с пагубными зависимостями, меняющего девушек как перчатки и изменявшего экс-супруге, с образцово-показательной женой и мамой, умницей и красавицей Кети?! Выяснилось, что певица давно уже не жила с мужем, бизнесменом Львом Гейхманом, и много времени проводит с Алексеем Долматовым. Именно Кети и помогла Гуфу справиться с пагубными зависимостями.

В последнее время ребята, предпочитавшие не комментировать свой роман, все меньше скрывают свои нежные отношения. «Ма, я тебя поздравляю!!! Ты самый светлый человек на моем пути! Спасибо тебе за все хорошее, что сделала для меня! Всего тебе самого доброго от всей души!!» — вот так рэпер недавно трогательно поздравил Кети с днем рождения. Несколько недель назад в его Instagram появилось фото с певицей, на котором он обнимает ее ниже талии, а на днях Долматов публично признался Топурии в любви.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

В начале марта СМИ сообщили о том, что Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Поклонники певицы были сильно удивлены, а многие вообще не поверили в это. И только потом все вспомнили, как много времени Светлана и Тилль проводили вместе на фестивале «Жара» в Баку минувшим летом и с какой нежностью смотрели друг на друга.

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», — красноречиво подписала снимок с музыкантом Лобода в своем Instagram. Недавно артистка перестала скрывать интересное положение, а в апреле появилась на фестивале Coachella в Калифорнии в футболке с принтом RAMMSTEIN на груди и изображением Тилля. Фолловеры тут же принялись обсуждать, что таким образом Лобода косвенно подтвердила, что действительно ждет ребенка от всемирно известного рокера.

Принц Гарри и Меган Маркл

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри всегда предпочитал блондинок, славился своей любовью к девушкам и вечеринкам, а потом вдруг начал встречаться со жгучей брюнеткой, звездой сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл. Несколько месяцев они скрывали свой роман, но папарацци рассекретили близкие отношения принца с актрисой, после чего на Маркл началась настоящая травля.

Ее преследовали фотографы, дежурившие прямо у ее дома, а в Сети и СМИ начали едко шутить о том, что внук самой королевы Елизаветы II закрутил роман с чернокожей разведенной (она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном) и далеко не самой успешной актрисой, которая к тому же старше на три года. В итоге на официальной странице Кенсингтонского дворца появилось официальное подтверждение связи Меган и Гарри, в котором королевская семья призвала всех оставить Маркл в покое. Свадьба влюбленных состоялась 19 мая, спустя два года после их знакомства на свидании вслепую, организованном общей подругой.

Анастасия Волочкова и Михаил Лагинов

Анастасия Волочкова любила рассказывать о своих богатых ухажерах, их роскошных подарках и своей красивой жизни, а потом взяла и закрутила роман с простым программистом из Иркутска Михаилом Лагиным. Новый избранник балерины работает IT-специалистом в элитном гостиничном комплексе в поселке Новахово, где три года назад поселилась Волочкова. По слухам, мужчина даже собирался жениться, но Анастасия мечтает о более состоятельном ухажере. Сама она опровергла эти слухи и заявила, что счастлива, любит и любима.

Илон Маск и Граймс

Миллиардер, изобретатель, успешный бизнесмен и глава компании SpaceX Илон Маск встречался с голливудской актрисой Эмбер Херд. Роман продлился недолго, и Маск довольно тяжело переживал расставние со знаменитой блондинкой. Ему приписывали новые отношения со многими успешными красотками, похожими на его экс-возлюбленную... В итоге Илон пришел на ежегодный бал Met Gala с андеграундной певицей с нестандартной внешностью и эпатажным стилем Клэр Буше, выступающей под псевдонимом Граймс. Познакомились Маск и Буше... в Twitter.

Фото: instagram, starface

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