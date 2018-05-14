«Кроме руки, предоставить нечего»: Анастасия Волочкова отменила свадьбу с бедным программистом

Не так давно стало известно, что балерина Анастасия Волочкова наконец собирается замуж. Ее избранником стал программист из Иркутска Михаил Лагин, который уже 4 месяца жил со звездой в ее подмосковном особняке. Однако в последние несколько недель романтические снимки с бойфрендом перестали появляться в микроблоге Анастасии, и журналисты выяснили, что пара... временно распалась.

«Миша любит Настю, — рассказали в окружении Волочковой и Лагина в интервью журналу StarHit. — Мечтал сделать предложение, но, кроме руки, предоставить нечего. А она привыкла к другому уровню жизни. Разногласия и обиды стали возникать по разным причинам. Потом она решила приостановить связь».