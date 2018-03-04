СМИ сообщили о беременности Светланы Лободы от солиста Rammstein Тилля Линдеманна
В Сети появилась сенсационная информация от инсайдера, близкого к 35-летней Светлане Лободе.
Источники портала Super.ru утверждают, что певица находится уже на седьмом (!) месяце беременности, и отцом малыша является... солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Поклонники тут же вспомнили, как Светлана и Тиль напропалую флиртовали на фестивале «Жара» в прошлом году. Однако тогда исполнительница отрицала возникшие слухи о романе с брутальным рокером. Тем не менее инсайдеры настаивают, что после встречи в Баку артисты продолжили тайно видеться.
Напомним, по словам самой Лободы, сейчас ее сердце свободно. Она воспитывает 6-летнюю дочь Еву от предыдущих отношений. Тилль Линдеманн расстался с бывшей возлюбленной, немецкой актрисой Лейлой Лоуфайр, аккурат перед визитом в Азербайджан.
Фото: Instagram, Global Look Press
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