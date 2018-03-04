СМИ сообщили о беременности Светланы Лободы от солиста Rammstein Тилля Линдеманна

Источники портала Super.ru утверждают, что певица находится уже на седьмом (!) месяце беременности, и отцом малыша является... солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Поклонники тут же вспомнили, как Светлана и Тиль напропалую флиртовали на фестивале «Жара» в прошлом году. Однако тогда исполнительница отрицала возникшие слухи о романе с брутальным рокером. Тем не менее инсайдеры настаивают, что после встречи в Баку артисты продолжили тайно видеться.