От первого свидания до свадьбы: как развивался роман Меган и Гарри

Принц Гарри, увидев яркую улыбчивую девушку с густыми волосами, стройной фигурой и тонкими лодыжками, решил во что бы то ни стало раздобыть ее телефон и добиться согласия на свидание. Меган Маркл снималась в сериале «Форс-мажоры» в довольно откровенных сценах, которые наверняка особенно заинтересовали Гарри... Так мы думали, пока влюбленные все сами не рассказали. Оказывается, их познакомила общая подруга, устроившая им в июле 2016 года свидание вслепую. Имя этой благодетельницы они скрывают. Гарри уверяет, что до встречи с Меган никогда не видел ее в кино и вообще ничего о ней не знал.
«Я не знал о Меган ничего ровно до того момента, как наш друг сказал мне: "Это Меган Маркл". Я ответил: "Хорошо, а что-нибудь еще про нее можно узнать? Чем она вообще занимается?" Так что до этого я не смотрел "Форс-мажоры" и ничего не слышал о Меган, но был очень приятно удивлен, когда вошел в комнату и увидел ее в первый раз», — рассказал Гарри в интервью каналу BBC.
Меган и Гарри понравились друг другу, встретились несколько раз уже без общей подруги, а затем отправились в первый совместный отпуск в Ботсвану. «Мы жили вдвоем в лагере, наслаждались видом звездного неба на протяжении пяти дней. Это было абсолютно фантастическое время. Мы могли оставаться самими собой, что для меня было очень важно. Это был наш шанс по-настоящему познакомиться друг с другом. Встреча с ней, человеком, который не входил ранее в мой круг общения, была для меня чем-то новым. Я мало что знал о ней, она мало знала обо мне. Так что мы смогли начать с самого начала — и многое поняли уже после первых двух свиданий. Затем мы побывали в первом совместном отпуске, жили в одной палатке. Просто фантастика!» — поделился Гарри.
Несколько месяцев они скрывали свой роман, но папарацци рассекретили близкие отношения принца с актрисой, после чего на Маркл началась настоящая травля. Ее преследовали фотографы, дежурившие прямо у ее дома, а в Сети и СМИ начали едко шутить о том, что внук самой королевы Елизаветы II закрутил роман с чернокожей разведенной (она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном) и далеко не самой успешной актрисой, которая к тому же старше на три года. В итоге на официальной странице Кенсингтонского дворца появилось официальное подтверждение связи Меган и Гарри, в котором королевская семья призвала всех оставить Маркл в покое:
«СМИ перешли черту. Его девушка Меган Маркл стала объектом морального притеснения. Многие из подобных заявлений были опубликованы на первых полосах газет. Во всех этих заметках и статьях, соцсетях, комментариях содержался откровенный сексизм и расизм. <...> Принц Гарри обеспокоен безопасностью мисс Маркл и глубоко разочарован тем, что был не способен защитить ее. В корне неправильно, что спустя несколько месяцев после отношений с ним мисс Маркл стала объектом столь бурного интереса к ее персоне. Он знает, многие скажут, что это "цена, которую она должна заплатить" и "часть игры". Он с этим категорически не согласен. Это не игра — это жизнь, ее и его».
Гарри летал на съемки к Меган в Торонто, она прилетала к нему в Лондон на выходные... А затем прямо на кухне, во время приготовления ужина в Кенсингтонском дворце принц встал перед Маркл на одно колено, предложил выйти за него замуж и стать принцессой — как в сказке. Кстати, уже известно, что после свадьбы Меган будет носить титул Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская. Теперь на безымянном пальце Меган красуется помолвочное кольцо, дизайном которого занимался сам Гарри: небольшие бриллианты были взяты из коллекции его матери принцессы Дианы, а крупный добыт в Ботсване.
Стоит отметить, что в отличие от предыдущих девушек принца, которые не были в восторге от повышенного внимания общественности и СМИ, а также не были готовы к выполнению обязанностей члена королевской семьи, Меган с радостью согласилась завершить актерскую карьеру и посвятить себя благотворительности и семье. Маркл и до встречи с Гарри участвовала в деятельности различных благотворительных фондов, отстаивала права женщин и темнокожих и вообще вела активную социальную жизнь.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Венчание состоится в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке. После свадьбы молодожены будут жить в Ноттингем-коттедже — резиденции принца в Кенсингтонском дворце.
Фото: getty, eastnews, globallookpress / face to face, Stephen Lock, Rota, Ray Tang, Rob Todd, Richard Goldschmidt, I-Images, Jamie Wiseman