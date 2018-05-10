От первого свидания до свадьбы: как развивался роман Меган и Гарри

Меган и Гарри понравились друг другу, встретились несколько раз уже без общей подруги, а затем отправились в первый совместный отпуск в Ботсвану. «Мы жили вдвоем в лагере, наслаждались видом звездного неба на протяжении пяти дней. Это было абсолютно фантастическое время. Мы могли оставаться самими собой, что для меня было очень важно. Это был наш шанс по-настоящему познакомиться друг с другом. Встреча с ней, человеком, который не входил ранее в мой круг общения, была для меня чем-то новым. Я мало что знал о ней, она мало знала обо мне. Так что мы смогли начать с самого начала — и многое поняли уже после первых двух свиданий. Затем мы побывали в первом совместном отпуске, жили в одной палатке. Просто фантастика!» — поделился Гарри.

Несколько месяцев они скрывали свой роман, но папарацци рассекретили близкие отношения принца с актрисой, после чего на Маркл началась настоящая травля. Ее преследовали фотографы, дежурившие прямо у ее дома, а в Сети и СМИ начали едко шутить о том, что внук самой королевы Елизаветы II закрутил роман с чернокожей разведенной (она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном) и далеко не самой успешной актрисой, которая к тому же старше на три года. В итоге на официальной странице Кенсингтонского дворца появилось официальное подтверждение связи Меган и Гарри, в котором королевская семья призвала всех оставить Маркл в покое:

«СМИ перешли черту. Его девушка Меган Маркл стала объектом морального притеснения. Многие из подобных заявлений были опубликованы на первых полосах газет. Во всех этих заметках и статьях, соцсетях, комментариях содержался откровенный сексизм и расизм. <...> Принц Гарри обеспокоен безопасностью мисс Маркл и глубоко разочарован тем, что был не способен защитить ее. В корне неправильно, что спустя несколько месяцев после отношений с ним мисс Маркл стала объектом столь бурного интереса к ее персоне. Он знает, многие скажут, что это "цена, которую она должна заплатить" и "часть игры". Он с этим категорически не согласен. Это не игра — это жизнь, ее и его».