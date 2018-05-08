Миллиардер Илон Маск познакомил новую возлюбленную с бывшей девушкой

Еще недавно в Сети ходили слухи, что после расставания с актрисой Эмбер Херд Илон Маск долго не мог утешиться, но все-таки недавно закрутил роман с молодой бизнес-леди Тейлор Хейни. Однако оказалось, что вовсе не эта девушка покорила сердце миллиардера — его избранницей стала эпатажная певица Граймс.

Пара появилась рука об руку на красной дорожке Бала Института костюма в Нью-Йорке. Любопытно, что за несколько минут до этого момента фотографам позировала... не кто иная, как Эмбер Херд.