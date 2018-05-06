СМИ: миллиардер Илон Маск закрутил роман с 29-летней бизнесвумен

СМИ уверены, что 46-летний Илон Маск больше не одинок. Page Six сообщил о романе изобретателя и 29-летней бизнесвумен Тайлер Хейни.
Meet Elon Musk’s new love interest https://t.co/IeIfWwS4H9 pic.twitter.com/iBwgL3xjQ5— Page Six (@PageSix) 5 мая 2018 г.
Отмечается, что мисс Хейни является основателем и исполнительным директором бренда одежды для активного отдыха Outdoor Voices.
Пользователи Сети уверены, что новая возлюбленная создателя Tesla очень похожа на его бывшую — экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд. Напомним, о романе Херд и Маска стало известно в апреле прошлого года. Источники заявляли, что бизнесмен готов сделать возлюбленной предложение руки и сердца, однако в августе стало известно, что пара рассталась.
Фото: instagram, globallookpress