СМИ: миллиардер Илон Маск закрутил роман с 29-летней бизнесвумен

Отмечается, что мисс Хейни является основателем и исполнительным директором бренда одежды для активного отдыха Outdoor Voices.

Пользователи Сети уверены, что новая возлюбленная создателя Tesla очень похожа на его бывшую — экс-супругу Джонни Деппа актрису Эмбер Херд. Напомним, о романе Херд и Маска стало известно в апреле прошлого года. Источники заявляли, что бизнесмен готов сделать возлюбленной предложение руки и сердца, однако в августе стало известно, что пара рассталась.

Фото: instagram, globallookpress