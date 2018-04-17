Светлана Лобода подтвердила, что беременна от солиста Rammstein Тилля Линдеманна

Светлана Лобода, которая ожидает своего второго ребенка, по-прежнему держит в секрете подробности своего интересного положения — в том числе имя отца малыша. Однако накануне она все-таки намекнула, что слухи о ее страстном романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном могут быть правдивыми.

Светлана пришла на одну из вечеринок в рамках музыкального фестиваля Coachella в США в черной футболке с принтом RAMMSTEIN на груди и изображением Тилля.