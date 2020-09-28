Известные модели, тела которых почти полностью покрыты татуировками

Немка Керстин Эхе потратила 30 тысяч евро на то, чтобы «расписать» тело причудливыми узорами. Как передает британский онлайн-портал Daily Star, женщина, работающая таксистом, всю жизнь обожала татуировки, но сделала первую только в 50 лет. Тогда она даже не подозревала, что следующие пять лет проведет, превращая свое тело в живое произведение искусства. Однако Керстин очень понравился полученный результат, и она поставила перед собой цель – доказать всем, что люди зрелого возраста с перманентным боди-артом могут выглядеть красивыми. Для этих целей она завела Instagram, в котором у нее быстро появилось почти 100 тысяч поклонников.

Тейлор Уайт