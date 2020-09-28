Известные модели, тела которых почти полностью покрыты татуировками
Фото: Instagram Эмбер Люк
Эмбер Люк
Фото: Instagram Эмбер Люк
«Белый дракон с голубыми глазами» – именно так называет себя популярная в Сети австралийка – рассказала британскому онлайн-порталу Daily Mail, что нанесла на свое тело уже около 600 татуировок, которые покрывают ее тело с головы до пят. Только на сами тату у нее ушло около 50 тысяч долларов (больше 3,5 миллионов рублей), еще 70 тысяч (больше 5 миллионов рублей) были потрачены на другие модификации тела, включая бразильскую подтяжку ягодиц, раздвоение языка, тоннели в ушах, увеличение груди, остроконечные импланты в ушах, инъекции филлеров в губы и щеки.
Аврора Париенте
Фото: Instagram Аврора Париенте
Француженка Аврора Париенте благодаря своему перманентному боди-арту стала настоящей звездой социальных сетей. Она живет на юге Франции, в Авиньоне, где работает моделью и профессиональным визажистом. Навязчивая идея покрыть свое тело татуировками появилась у нее четыре года назад. И на это, по словам красавицы, есть резонная причина. В Instagram, отвечая на вопрос подписчиков, Аврора объяснила, что в то время как большинству людей нравится, когда их сравнивают с красивыми актерами или актрисами, ее это откровенно раздражает. При этом ей все окружающие постоянно сообщают, что она поразительно похожа на американскую актрису Меган Фокс, прославившуюся благодаря серии блокбастеров «Трансформеры».
Керстин Эхе
Фото: Twitter / Керстин Эхе
Немка Керстин Эхе потратила 30 тысяч евро на то, чтобы «расписать» тело причудливыми узорами. Как передает британский онлайн-портал Daily Star, женщина, работающая таксистом, всю жизнь обожала татуировки, но сделала первую только в 50 лет. Тогда она даже не подозревала, что следующие пять лет проведет, превращая свое тело в живое произведение искусства. Однако Керстин очень понравился полученный результат, и она поставила перед собой цель – доказать всем, что люди зрелого возраста с перманентным боди-артом могут выглядеть красивыми. Для этих целей она завела Instagram, в котором у нее быстро появилось почти 100 тысяч поклонников.
Тейлор Уайт
Фото: Instagram Тейлор Уайт
Благодаря необычной внешности и перманентному боди-арту Тейлор Уайт стала звездой в Сети – только в ее профиле в социальной сети Instagram больше 650 тысяч подписчиков. Тейлор не раз повторяла о том, как важны для нее ее татуировки, ведь они напоминают о том пути, который она прошла, и помогают сосредоточиться на своих целях, также у нее есть рисунки, которые отдают дань уважения ее корням – предки девушки – коренные индейцы.
Лина Л.
Фото: Instagram Лина Л.
Тату-модель Лина Л. потратила 3,6 миллионов рублей, чтобы стать похожей на городского киборга. Жительница Германии с подросткового возраста мечтала модифицировать свое тело, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Ради этого она оставила престижную работу в США и стала штатной тату-моделью. Кроме того, она решилась на ряд манипуляций, благодаря которым кардинально изменилась и стала сильно выделяться из толпы. Большая часть ее тела забита перманентным боди-артом и различными боди-модификациями, что лишь усиливает ее сходство с киборгом, к образу которого она и стремилась.
Риаэ
Фото: Instagram Риаэ
Риаэ смогла стать легендой в сообществе любителей тату. В Instagram у нее более трех с половиной миллионов подписчиков. Девушка не стесняется показывать себя во всей красе в очень смелых бикини. И правда, разве она зря украшала свое тело татуировками?!
Мара Инкпериал
Фото: Instagram Мара Инкпериал
Немецкая модель Мара Инкпериал тоже не стесняется публиковать в Instagram откровенные снимки, на котором смело демонстрирует свое эффектное тело покрытое татуировками. Почти 700 тысяч подписчиков ежедневно пишут ей комплименты.
Келли Шеа
Фото: Instagram Келли Шеа
Келли Шеа — еще одна звезда Instagram, покоряющая все новых поклонников, демонтрируя татуировки, покрывающие ее тело.
Мария Хосе Кристерна
Фото: Eastnews
Мать четверых детей и счастливая жена Хосе Кристерна живет в Мексике, по образованию она юрист. Раньше она была помощником судьи, а теперь у нее собственный тату-салон и невероятная популярность в Сети. К сожалению, у Марии доаольно грустная история. Меняться внешне она начала еще в первом браке с мужем, который ее бил. Изменение тела стало для нее своего рода психологической защитой.
Мишель МакГи
Фото: Eastnews
Мишель МакГи является одной из самых известных тату-моделей. Она участвует в женских кулачных боях и снимается в фильмах для взрослых. В том числе Мишель прославилась благодаря тому, что увела у оскароносной актрисы Сандры Буллок мужа, телеведущего и производителя мотоциклов Джесси Джеймса.
Джулия Гнас
Фото: Eastnews
У Джулии Гнас было обнаружено заболевание под названием порфирия, одним из проявлений которого является повышенная чувствительность к солнцу. В итоге на коже девушки начали появляться волдыри и ожоги, оставляющие шрамы. Джулия приняла решение закрыть свое тело татуировками, теперь почти вся ее кожа покрыта рисунками.
Хайди Лавон
Фото: Instagram Хайди Лавон
Фотограф и тату-модель Хайди Лавон признается, что ненавидит процесс татуирования, однако ничего не может с собой поделать. Специализация девушки — фанатские татуировки, посвященные популярным фильмам. На ее теле есть рисунки, вдохновленные кинолентами о Чаки, а также фильмами «Клерки» и «Пятница, 13-е».
Anuskatzzz
Фото: Instagram Anuskatzzz
Жительница Германии просто устала быть обычной молодой мамой и решила изменить себя до неузнаваемости. Она покрыла тело татуировками и пирсингом, стала похожей на инопланетянку и теперь популярна в Сети под ником Anuskatzzz.
Николь Стефан
Фото: Instagram Николь Стефан
Николь Стефан сделала первую тату в 14 лет, тогда ее вдохновил солист поп-группы Backstreet Boys Эй Джей Маклин. Сделав одну татуировку, она поняла, что не хочет останавливаться. Сейчас кожа немецкой модели практически полностью покрыта рисунками.
Кайли Пич
Фото: Instagram Кайли Пич
Кайли Пич так сильно хотела стать успешным тату-мастером, что в первый свой день работы в салоне нанесла себе татуировку над правым глазом со словами «проклята». Чтобы не было пути назад. К 26 годам она стала девушкой, тело которой покрыто рисунками.
Саммер Макинери
Фото: Instagram Саммер Макинери
Австралийская модель Саммер Макинери провела в тату-салонах около 130 часов и потратила больше 15 тысяч долларов, чтобы изменить свое тело, которое она, по ее словам, хотела превратить в нечто уникальное.
Фото: Instagram, eastnews
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