Модель устала от сравнений с актрисой Меган Фокс и покрыла 70% своего тела татуировками

У француженки в Instagram 1,5 миллиона подписчиков, которые регулярно интересуются, сколько на ее теле татуировок. Аврора признается, что признается, что в какой-то момент потеряла им счет. «Не могу назвать точно число еще и потому, что все рисунки связаны между собой и составляют цельную картинку. Иногда я задумываюсь, чтобы удалить некоторые из них, но понимаю, что с ними чувствую себя свободнее, я к ним очень привыкла», – поясняет она, однако всегда добавляет, что забивать оставшиеся чистыми 30% кожи не намерена. «Никаких других дизайнов я не планирую. Единственные части тела, на которых у меня нет татуировок, – лицо, шея, ягодицы и грудь. Я хочу, чтобы мое тело было красивым, а не спрятанным за рисунками», – подытожила Аврора.

Фото: globallook, Instagram aurorepariente

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