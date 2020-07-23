Модель устала от сравнений с актрисой Меган Фокс и покрыла 70% своего тела татуировками
Фото: Instagram aurorepariente
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, Аврора живет на юге Франции, в Авиньоне, где работает моделью и профессиональным визажистом. Навязчивая идея покрыть свое тело татуировками появилась у нее четыре года назад. И на это, по словам красавицы, есть резонная причина. В своем микроблоге в социальной сети Instagram, отвечая на вопрос подписчиков, Аврора объяснила, что в то время как большинству людей нравится, когда их сравнивают с красивыми актерами или актрисами, ее это откровенно раздражает. При этом ей все окружающие постоянно сообщают, что она поразительно похожа на американскую актрису Меган Фокс, прославившуюся благодаря серии блокбастеров «Трансформеры».
У француженки в Instagram 1,5 миллиона подписчиков, которые регулярно интересуются, сколько на ее теле татуировок. Аврора признается, что признается, что в какой-то момент потеряла им счет. «Не могу назвать точно число еще и потому, что все рисунки связаны между собой и составляют цельную картинку. Иногда я задумываюсь, чтобы удалить некоторые из них, но понимаю, что с ними чувствую себя свободнее, я к ним очень привыкла», – поясняет она, однако всегда добавляет, что забивать оставшиеся чистыми 30% кожи не намерена. «Никаких других дизайнов я не планирую. Единственные части тела, на которых у меня нет татуировок, – лицо, шея, ягодицы и грудь. Я хочу, чтобы мое тело было красивым, а не спрятанным за рисунками», – подытожила Аврора.
Фото: globallook, Instagram aurorepariente
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