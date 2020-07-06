Девушка-«белый дракон» раскрыла истинную причину, почему покрыла тело татуировками

По словам Люк, она решилась на столь радикальное изменение внешности, потому что ненавидела свою старую внешность без татуировок. Ей казалось, что она выглядит скучной простушкой. Чтобы доказать это, она замазала свой перманентный боди-арт при помощи плотного тонального крема. «Я знаю, что это звучит странно, что я хочу изменить себя, но представьте, что ненавидите себя так сильно, что не можете даже посмотреть на себя в зеркало и не можете выйти за пределы своего дома. Жить было просто ужасно!» – заявила Эмбер со слезами на глазах. Девушка добавила, что с каждой новой татуировкой она становилась все другим, более сильным и цельным человеком. Девушка признается, что у нее в голове есть идеальный образ, к которому она стремится приблизиться – в ее мечтах она должна быть полностью покрыта татуировками.

«Какой смысл жить нормальной жизнью? Это скучно! – объяснила она. – Я потратила на татуировки много денег – моя мама каждый раз начинает плакать, когда я произношу вслух эту цифру, но я ни о чем не жалею». Девушка добавляет, что просто ненавидела свое старое «я», потому уверена, что каждая тату стоила своих денег. «Когда я смотрю на свои старые фотографии, мне кажется, что это не я вовсе. Но за 10 лет я превратила себя в того человека, которым хочу быть. Но мне еще предстоит еще долгий путь. Меня не волнует, как я буду выглядеть, когда стану старше – я осознаю, что все стареют, и не думаю, что хоть кто-то при этом остается красивым в 70 лет. Но татуировки – это единственное, что я смогу забрать с собой на тот свет», – заключила Люк.

Фото: Instagram ambs_luke

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