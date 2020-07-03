Модель с ангельским лицом и зататуированным телом стала звездой в Сети
Фото: Instagram taylorwhitetv
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, 26-летняя красотка всегда мечтала стать звездой мужских журналов, но была уверена, что ее внешность не слишком вписывается в каноны красоты, культивируемые в них. Тейлор никогда не стеснялась своих татуировок, однако понимала, что на страницах глянца такой тип красоток не приветствуется, ведь на ее шее «нарисована» бабочка, а на под грудью – впечатляющая своими размерами птица феникс. Деликатные татуировки есть и на лице девушки, и на ее бедрах и руках.
Благодаря необычной внешности и перманентному боди-арту девушка уже стала звездой в Сети – только в ее профиле в социальной сети Instagram больше 629 тысяч подписчиков. Тейлор не раз повторяла о том, как важны для нее ее татуировки, ведь они напоминают о том пути, который она прошла, и помогают сосредоточиться на своих целях, также у нее есть рисунки, которые отдают дань уважения ее корням – предки девушки – коренные индейцы. Но именно они, по мнению американки, могли встать на ее пути к мечте – покорению Playboy. Звезда социальных сетей призналась, что не особо надеялась на успех, когда подавала заявку на участие в фотосессии, однако была поражена, когда получила положительный ответ и приглашение к сотрудничеству. Девушка уже поделилась несколькими кадрами, на которых она позирует в нежном розовом белье в окружении цветов. Эти снимки всего за несколько часов набрали больше 42 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев от поклонников: «Я так рад за тебя, детка! Ты этого заслуживаешь!», «Ты не шутишь! Горжусь тобой», «О, боже! Как ты прекрасна и какая красивая фотосессия!», – написали они.
Фото: Instagram taylorwhitetv
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