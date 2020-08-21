На 98% покрытая татуировками девушка-«белый дракон» похвасталась новым пирсингом
Фото: Instagram ambs_luke09
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, у австралийской модели на теле несколько сотен различных рисунков на теле, которые отличаются друг от друга по стилю и не составляют единого «живописного полотна», единственное, что их объединяет – все татуировки выполнены синими чернилами. Именно любовь к бьюти-модификациям и сделала девушку известной в Сети, однако она сама признается, что еще не закончила. Кроме раздвоенного языка, окрашивания белков глаз, гигантских тоннелей в ушах, коррекции внешности филлерами и увеличения груди, Эмбер еще может похвастаться многочисленным пирсингом. По ее собственному признанию, у нее на теле уже 17 проколов.
И вот в своем микроблоге в социальной сети Instagram Люк продемонстрировала новые гвоздики – это 2 шпильки на поверхности нижней губы и 1 на луке Купидона. В отличие от других проколов эти имплантируются под кожу, чтобы имитировать бесшовный вид. По признанию девушки, из-за этого процедура более болезненная и увеличивает риск отторжения организмом. Но даже столь серьезные риски не отпугнули Эмбер – она считает, что раз смогла пережить пирсинг в интимной зоне, ей уже ничто не страшно. Девушка похвасталась, как красиво, по ее мнению, смотрятся новые стразы на ее лице – результат получился ровно таким, о каком она мечтала, ради этого она даже губы еще сильнее увеличила.
Однако на этом модификации Люк еще не закончены: она уже начала забивать старые татуировки глухим темным цветом, чтобы поверх них сделать новые, на сей раз белые узоры, а в ближайшие недели она ляжет под нож пластического хирурга, чтобы вновь скорректировать форму и размер груди, которыми она недовольна после первой операции.
Фото: Instagram ambs_luke09
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