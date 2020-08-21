На 98% покрытая татуировками девушка-«белый дракон» похвасталась новым пирсингом

И вот в своем микроблоге в социальной сети Instagram Люк продемонстрировала новые гвоздики – это 2 шпильки на поверхности нижней губы и 1 на луке Купидона. В отличие от других проколов эти имплантируются под кожу, чтобы имитировать бесшовный вид. По признанию девушки, из-за этого процедура более болезненная и увеличивает риск отторжения организмом. Но даже столь серьезные риски не отпугнули Эмбер – она считает, что раз смогла пережить пирсинг в интимной зоне, ей уже ничто не страшно. Девушка похвасталась, как красиво, по ее мнению, смотрятся новые стразы на ее лице – результат получился ровно таким, о каком она мечтала, ради этого она даже губы еще сильнее увеличила.

Однако на этом модификации Люк еще не закончены: она уже начала забивать старые татуировки глухим темным цветом, чтобы поверх них сделать новые, на сей раз белые узоры, а в ближайшие недели она ляжет под нож пластического хирурга, чтобы вновь скорректировать форму и размер груди, которыми она недовольна после первой операции.

Фото: Instagram ambs_luke09

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